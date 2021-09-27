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梅克爾陣營得票創歷年新低　德國拚耶誕前組閣

▲德國今天大選結果預測顯示，社民黨險勝，宣稱取得自2005年以來首度領導政府的「明確授權」，結束總理梅克爾16年保守派執政。梅克爾所屬陣營邁向黨內歷來最差成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國今天大選結果預測顯示，社民黨險勝，宣稱取得自2005年以來首度領導政府的「明確授權」，結束總理梅克爾16年保守派執政。梅克爾所屬陣營邁向黨內歷來最差成績。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-27 11:00:49

（中央社柏林26日綜合外電報導）德國今天大選結果預測顯示，社民黨險勝，宣稱取得自2005年以來首度領導政府的「明確授權」，結束總理梅克爾16年保守派執政。梅克爾所屬陣營邁向黨內歷來最差成績。

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德國第二電視台（ZDF）預測結果顯示，中間偏左的社會民主黨（SPD）得票率26%領先，其次是梅克爾的保守派陣營基民/基社聯盟（CDU/CSU）的24.5%，但雙方都認為他們有望領導下屆政府。

美聯社和英國「衛報」報導，梅克爾所屬陣營最差大選成績是在1949年的戰後首場民主選舉，當時得票率31%。

路透社提到，儘管社民黨和基民/基社聯盟都無法掌控多數，雙方都不願重演過去4年「大聯合政府」的尷尬局面，最可能的結果是社民黨或是梅克爾的保守派所領導的三方聯盟。

同意組成新聯合政府可能需要費時數月，也可能需要小黨綠黨（Greens）和自由民主黨（FDP）加入。

社民黨總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）在投票後與其他候選人圓桌討論中說：「我們目前在所有調查中都取得領先。」

他稍早對興高采烈的社民黨支持者演說後還說：「這是令人鼓舞的訊息，也是明確的授權，確保我們為德國建立一個務實的好政府。」

社民黨領先的局面預示德國向左走，有望回歸執政的社民黨在選前短短3個月內支持率提升約10個百分點，優於上次2017年大選得票率20.5%。

63歲的蕭茲料將成為繼布朗德（Willy Brandt）、施密特（Helmut Schmidt）及施若德（Gerhard Schroeder）後，第4位戰後社民黨籍總理。蕭茲曾是漢堡（Hamburg）市長，目前在梅克爾內閣擔任副總理和財長。

60歲的基民/基社聯盟總理候選人拉謝特（Armin Laschet）在圓桌會議上表示：「並非總是第一名的政黨誕生總理。」他在稍早試圖拉攏小黨時說：「我希望有一個讓每個夥伴都參與的政府，讓大家都被看見，而不是只有總理才能發光的地方。」

蕭茲和拉謝特都表示，目標在耶誕節前達成協議組成執政聯盟。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1100927

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