蘇貞昌：即使遇上疫情　蔡政府增加債務遠低於馬政府

針對有質疑蔡英文政府執政不到6年舉債近兩兆元的消息，行政院長蘇貞昌今（27）日出席110年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會前受訪表示，這是錯誤講法，大家可以仔細盤點，前總統馬英九執政8年，增加1兆7000多億債務，總統蔡英文堅持財政紀律，上任快6年，哪怕因為疫情，紓困要花那麼多錢，都只有增加3100億債務，遠低於馬政府。

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▲行政院長蘇貞昌表示， 總統蔡英文堅持財政紀律，上任快6年，哪怕因為疫情，紓困要花那麼多錢，都只有增加3100億債務，遠低於馬政府。（圖／翻攝自共訊畫面）

× ▲行政院長蘇貞昌表示， 總統蔡英文堅持財政紀律，上任快6年，哪怕因為疫情，紓困要花那麼多錢，都只有增加3100億債務，遠低於馬政府。（圖／翻攝自共訊畫面）

另關於此事，行政院發言人羅秉成昨日晚間指出，蔡英文上任來，5年多來負債增加3,110億元，遠低於馬政府所增加的1兆7,324億元負債。相關論述不僅搞錯舉債數字，更未計算經濟成長與還債能力，完全忽視蔡政府改善政府財政的成果，反而用錯誤資訊誤導民眾，政院深感遺憾。

羅秉成表示，馬英九於2008年5月底上任時，實際債務未償餘額是3兆6,664億，而在馬政府卸任前，卻增加了1兆7,324億元的負債，實際債務未償餘額累計達5兆3,988億元。

羅秉成說，蔡英文政府於2016年5月底承繼馬英九近5兆4千億的負債後，審慎財政管理，吸引境外資金匯回、強化貿易供應鏈，在全球疫情衝擊下，經濟成長表現亮眼，優於其他國家，在在顯示蔡政府之高度治理能力。

羅秉成指出，截至2021年8月底為止，我國政府實際債務未償餘額為5兆7,098億，也就是蔡政府上台後，5年多來僅增加3,110億元，遠低於馬政府所增加的1兆7,324億元負債，足見蔡政府比馬政府會持家。羅秉成說，若不是發生全球性的肺炎疫情，影響國內經濟民生，而不得不額外編列特別預算，倘將中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算舉借數3,215億元之特殊情況不予計入，實際上蔡政府已替馬政府還債105億元。

羅秉成表示，所謂「舉債近兩兆元」之相關數據係明顯錯誤，而有關中央政府因應疫情所編列的防疫、紓困、振興特別預算，除了疫情防治經費外，其中很大部分是用在受到疫情衝擊的產業及基層民眾身上，今年與去年都提供超過千萬人次的現金紓困，具體協助受衝擊的各行各業。

羅秉成強調，相關特別預算都必須受到立法院的監督和審查，對於所謂政府欲以特別預算規避監督、並以錯誤數字資訊誤導民眾的行為，政院要嚴正譴責，也希望民眾了解正確資訊，勿以訛傳訛。