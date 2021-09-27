評朱立倫無核心價值　柯建銘：國民黨將淪深藍、泡沫化

國民黨主席選舉落幕，前新北市長朱立倫將再次接掌國民黨中央。民進黨團總召柯建銘昨（26）日晚間表示，這場選舉在棄保下，最大的附加價值是讓台灣人更了解國民黨的惡鬥，是晚近難得一飽眼福，精采絕倫，令人拍案叫絕的爛戲。

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柯建銘說，整個選舉過程中，只見互鬥、惡鬥、比狠、比操作互相摧毀，不見任何論述談到國家願景、未來挑戰、國民黨改造體質調整、如何帶領人民回到主流民意，贏得人民信任支持；只看到老舊國民黨的赤裸裸鬥爭，台灣人民慶幸還好他們這種做法，大概只想永遠在野，但持平而論也非國家之幸之福。

柯建銘說，朱立倫當選之後中氣十足，大言不慚地說，「今晚開始是民進黨擔心的時候，充滿戰鬥力的國民黨是『戰鬥藍』，也是『必勝藍』」，這種吹口哨壯膽，口號式的語言，何其心虛，騙人騙己罷了。

柯建銘分析，其實朱立倫的擔心與挑戰才開始而已。首先，一個國民黨史上得票率最低的黨主席，也是台灣政黨史黨主席選舉史上得票數最低的首例，註定是最弱勢的黨主席。朱要面對的是如何整合內部矛盾，不只是路線的問題，還有本土、深藍、紅統的割裂、歷史包袱、體質調整，何其困難。年輕人不會加入，台灣人也不會支持。只靠仇恨卻毫無擴張能力，只有不斷內耗，一直萎縮，離人民越來越遠，這是朱必須擔心及面對挑戰的原點。

柯建銘說，尤其選票3分，投票率低就是一個警訊。朱立倫得票率45.7%、張亞中32.59%、江啟臣18.87%，將來朱要面對的有張亞中的紅統派，及圖謀總統大位的趙少康的戰鬥藍，如何整合？整合不是請客吃飯拜訪即可，是路線問題、是黨走向問題、體質問題，在趙、張兩人壓擠之下，本土派勢必退位，越走越偏、越深藍化、極端化、鷹派化，只有「話術」、「精算」，難成其就的，這是「挑戰一」。

其次，柯建銘表示，如何面對美國及中共，這是更大的考驗。看到朱立倫對於公投問題，居然說不用再宣傳公投內容，就叫做倒閣公投，全名叫不信任投票公投，呼籲全部投贊成票。朱立倫騙國民黨、騙台灣人民也罷，美國現在於世界局勢中 ，認為最大的變數是中共，雙方對峙，全球大變局大賽局中，難道美國會傻到你這種話術可騙的嗎？精算到美國人身上，美豬的問題是不可迴避的，站在美國對立面如此清楚，只用設代表處是沒有辦法交代的，這是「挑戰二」。

最後，柯建銘說，最嚴重的是對習近平的賀詞及回函的態度，根本就是唱和，把兩岸現狀改變及情勢險峻推給民進黨的去中反中，而不見國際局勢，不見中共文攻武嚇，加害者被害者錯置，是非不明，邏輯不通。面對習近平賀詞中所述，「為台海謀和平」、「為國家謀統一」，竟然毫無回應，其實只要回「謀和平可以，謀統一敬謝不敏」，簡單不過。

柯建銘說，好比民代參加婚禮的賀詞必言「百年好合」，「早生貴子」，接下去又說「你家的財產都是我的」，這不被趕出去才有鬼，這樣的黨主席如何帶領台灣主流民意，難怪張亞中大喜兩岸和平露出曙光，這是「挑戰三」。

柯建銘表示，這兩天朱立倫的言行除了話術精算外，毫無核心價值，這三大挑戰，朱立倫鐵定過不了，國民黨除了「深藍化」，「鷹派化」，「極端化」外，只有繼續沉淪，何來正常倫？如何重返執政，只淪為泡沫化。

柯建銘也說，沒有忠誠的反對黨，站在國家立場、人民福祉、回歸主流民意上的良性競爭，絕非國家之福之幸。