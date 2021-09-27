監測中秋連假疫情後續　蘇貞昌：若穩定可視情況鬆綁防疫

行政院長蘇貞昌今（27）日上午9時召開擴大防疫會議，針對疫情概況、疫苗施打情形、以及警戒期間相關管制措施調整事宜等議題進行討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院發言人羅秉成轉述，指揮中心於會中指出，全球疫情仍然險峻，Delta變異株流行範圍仍持續擴大，鄰近多國之疫情仍持續上升或處於高峰，國內疫情雖處於低度流行狀況，社區仍偶有零星感染源亟待釐清個案，目前也密切監視中秋連假後之疫情變化。

指揮中心說，另境外移入病例並未減少，且多為Delta變異病毒株，威脅仍大，因此相關邊境檢疫措施不宜放鬆，機場及港口的相關管制也皆有加強。此外，有關疫苗施打情形，12至17歲之學生施打BNT疫苗的部分皆按規劃進行，目前國內疫苗接種人口涵蓋率為52.12%，劑次人口比為61.22（劑／每百人），在疫苗順利到貨的情形下，預計疫苗接種人口涵蓋率在10月底前，第一劑可超過七成，第二劑可上看三成。

指揮中心表示，目前仍在觀察中秋連假後之疫情變化，若國內疫情仍能呈穩定的情形下，有關大眾交通運輸工具之管制措施，例如車站站內的飲食管制或遊覽車輛乘載上限，以及藝文表演展覽與體育活動賽事、大型餐宴、婚宴場所之進場室內容留人數以及相關飲食規範等應有調整空間；此外，有關電子遊戲及資訊休閒場所、MTV及KTV等部分休閒娛樂場所，亦有設定相關條件適度予以開放之空間。

蘇貞昌於聽取指揮中心報告後表示，有鑑於鄰近國家疫情升溫，且Delta變異株仍在國際肆虐，因此仍須加強邊境管制措施，藉此保護國人健康。另針對明年過年連假可能出現的返鄉人潮，亦請指揮中心就防疫物資、集中檢疫所以及防疫旅館等資源預先進行整備。

蘇貞昌指出，考量國內疫情目前已漸趨穩定，相關的管制措施也應從考量產業生計以及民眾生活層面進行適度調整，在監測中秋連假之疫情變化後，可以視狀況進行相關限制產業的鬆綁，預定鬆綁的項目與啟動時間，在今天下午由指揮中心向國人報告。

蘇貞昌強調，有關管制措施的鬆綁以及部分場所的開放條件，仍須以國內疫情穩定為前提，並須徹底實踐實聯制和防疫措施，如遇突發狀況始可利於疫調執行，而相關規範務應提早向民眾及相關業者說明，使其有充裕時間預先進行相關準備。

今日與會者包括行政院副院長沈榮津、秘書長李孟諺、羅秉成、政務委員黃致達、衛福部次長薛瑞元、石崇良、經濟部次長陳正祺、交通部次長陳彥伯、內政部次長陳宗彥、教育部次長林騰蛟、衛福部疾管署長周志浩、副署長羅一鈞。