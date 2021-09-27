朱立倫不提中華民國　陳亭妃：與張亞中的紅統有何不同？

中國國家主席習近平發賀電恭賀國民黨主席當選人朱立倫，惟朱立倫回函卻完全噤聲「中華民國」字眼，引發不少批評。民進黨立委陳亭妃今（27）日談及此事時表示，從朱立倫的言論可以發現，他未來可能與中國越走越近，台灣人民要密切關注，朱未來如何跟習近平互相唱和。

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對於朱立倫稱回覆習近平的賀電是求同尊異，陳亭妃今日受訪時表示，朱立倫真的是自我感覺良好，如果針對所有台灣人民做民調，大家看到他昨天接受賀電之後的動作，是會覺得非常遺憾也非常無奈，在野黨的主席如此地對中國軟弱，甚至中國已經說到「國家統一」，直接用賀電侵門踏戶，然後朱立倫完全沒有任何的反應，甚至還批評自己國家的執政黨政府，說是因為民進黨抗中，真的是本末倒置。

陳亭妃也說，朱立倫的回函中，把中華民國拿掉，那實在不知道朱立倫跟張亞中的紅統有什麼差別？張亞中是在選舉的時候講了他想講的話，可是朱立倫現在是做了讓國人遺憾的事，這樣跟紅統有什麼不同？而且是用實際的動作表現，這才是讓人最感到遺憾跟可怕的。

另被問及朱立倫嗆陸委會是「打壓兩岸關係委員會」，陳亭妃說，朱立倫就是本末倒置，用他自己現在即將成為國民黨主席的角色，站在一個戰鬥機的角色，可是戰鬥機應該是要對台灣的壞鄰居，不是對自己人，他的方向搞錯了。

至於大家都在批評回函沒有寫中華民國，但朱辦卻稱對岸也沒有寫中華人民共和國，這就是一中各表的展現。陳亭妃認為，這是朱立倫自我安慰、自我感覺良好的說法。他這樣的回覆，其實代表未來可能跟中國的關係，只是會愈走愈近，可能越趨於不敢對中國大聲，甚至是趨於中國系統，愈來愈附和習近平的一中原則。

陳亭妃說，國人看到的就是這樣的結論，所以真的要提醒台灣人民，要密切關注朱立倫未來如何跟習近平互相唱和的動作。