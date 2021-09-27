P聯盟／職籃第2季開幕戰出爐　衛冕軍富邦主場大戰夢想家

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：
臺北富邦勇士 – 臺北和平籃球館 （12/04主場開幕戰 vs 福爾摩沙台新夢想家）
新北國王 – 新北市立新莊體育館（12/18主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）
桃園領航猿 – 國立體育大學綜合體育館（12/18主場開幕戰 vs 高雄鋼鐵人）
新竹街口攻城獅 – 新竹縣體育館（12/11主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）
福爾摩沙台新夢想家 – 洲際迷你蛋（12/11主場開幕戰 vs 新北國王）
高雄鋼鐵人 – 高雄市鳳山體育館（12/25主場開幕戰 vs 福爾摩沙台新夢想家）
此外，PLG第二季開始將跟日本B.LEAGUE合作，執行長陳建州在休賽期間跟B.LEAGUE透過多次線上會議，目標是在今年開始跟B.LEAGUE有更多的合作計劃。首先，雙方將互相轉播新球季的開幕戰，屆時12/04福爾摩沙台新夢想家vs臺北富邦勇士(主場)的比賽，將透過B.LEAGUE的Facebook官方粉絲頁及YouTube頻道在全日本放送。而臺灣球迷也可以在09/30藉由PLG的YouTube頻道欣賞B.LEAGUE開幕戰，由東京電擊vs琉球黃金國王（主場）。未來PLG及B.LEAGUE也期待可以擦出更多合作的火花，讓兩個聯盟的籃球文化能有更多元的交流。