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P聯盟／職籃第2季開幕戰出爐　衛冕軍富邦主場大戰夢想家

▲PLG第2季開幕戰賽程出爐。（圖／官方提供）
▲PLG第2季開幕戰賽程出爐。（圖／官方提供）

記者黃建霖/綜合報導

2021-09-27 11:47:20

P. LEAGUE+ 今日（09/27）公佈2021-22賽季例行賽賽程，開幕戰將於12/04（六）由臺北富邦勇士在主場迎戰福爾摩沙台新夢想家，臺北富邦勇士也將尋求隊史在PLG的總冠軍二連霸。

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在2支新球隊新北國王及高雄鋼鐵人加入後，PLG 2021-22賽季例行賽將從原本的48場增加到90場，6支球隊每隊都有30場例行賽，其中15場會在主場出賽。在賽程安排上，12/25將有2場「耶誕大戰」，下午先由高雄鋼鐵人在主場迎戰來訪的福爾摩沙台新夢想家，晚上則由臺北富邦勇士及新竹街口攻城獅在新竹捉對廝殺。另外，由於明年02/28賽程與世界盃資格賽賽程重疊，屆時將視情況若世界盃資格賽如期舉辦，2022/02/26~02/28的賽程將調整至2022/05/13~05/15舉行。

至於各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：

臺北富邦勇士 – 臺北和平籃球館 （12/04主場開幕戰 vs 福爾摩沙台新夢想家）

新北國王 – 新北市立新莊體育館（12/18主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）

桃園領航猿 – 國立體育大學綜合體育館（12/18主場開幕戰 vs 高雄鋼鐵人）

新竹街口攻城獅 – 新竹縣體育館（12/11主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）

福爾摩沙台新夢想家 – 洲際迷你蛋（12/11主場開幕戰 vs 新北國王）

高雄鋼鐵人 – 高雄市鳳山體育館（12/25主場開幕戰 vs 福爾摩沙台新夢想家）

  此外，PLG第二季開始將跟日本B.LEAGUE合作，執行長陳建州在休賽期間跟B.LEAGUE透過多次線上會議，目標是在今年開始跟B.LEAGUE有更多的合作計劃。首先，雙方將互相轉播新球季的開幕戰，屆時12/04福爾摩沙台新夢想家vs臺北富邦勇士(主場)的比賽，將透過B.LEAGUE的Facebook官方粉絲頁及YouTube頻道在全日本放送。而臺灣球迷也可以在09/30藉由PLG的YouTube頻道欣賞B.LEAGUE開幕戰，由東京電擊vs琉球黃金國王（主場）。未來PLG及B.LEAGUE也期待可以擦出更多合作的火花，讓兩個聯盟的籃球文化能有更多元的交流。

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