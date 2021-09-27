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中國多地拚限電停產　官媒罕見批：運動式減碳臨時抱佛腳

▲中國多個省份近日密集推出限電停產措施。（圖／翻攝自微博）
▲中國多個省份近日密集推出限電停產措施。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-27 11:51:25

中國多個省份近日密集推出限電限產措施，吉林省甚至有水務公司發出通知，到明年3月前，將不定期、不定時停電、停水，微博上民眾抱怨不斷。對此，《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」聲稱，「能耗雙控」目標要求一直穩定，不存在臨時加碼一說，並批地方政府的「運動式減碳」是臨時抱佛腳。

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中國國家發改委近日發布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，實施「能耗雙控」措施，遭到中央點名的省份，近期陸續推出限電措施，嚴控能耗強度，多地高耗能高污染行業遭到限電停產，「雙高」企業輪番接到限產通知，影響範圍相當廣泛。由於現在正值「金九銀十」訂單高峰期，也讓許多人質疑，為何偏在此時加碼能耗雙控？

對此，「俠客島」於26日發布一篇文章，標題是「生產旺季搞拉閘限電，咋回事？」，文中提到，近日一些地區開始「命令式」停產，要求高耗能產業停限產甚至拉閘限電，「有人就把停產限電歸罪於『能耗雙控』，認為政策突然加碼導致地方突擊式停產限電。」

▲中國官媒《人民日報》刊文指出，近日一連串限電停產、導致民怨的措施，是各地政府狂補落後進度的結果。（圖／翻攝自微博）
▲中國官媒《人民日報》刊文指出，近日一連串限電停產、導致民怨的措施，是各地政府狂補落後進度的結果。（圖／翻攝自微博）
俠客島指出，能耗強度約束制度已實施10多年，「能耗雙控」執行近6年，按季度發表的「晴雨錶」也做了8、9個年頭，不存在臨時加碼一說。既然如此，各地近日全力優化能耗指標、不惜關停生產，甚至採取會影響居民生活用電的「一刀切」做法，說白了，就跟開學前狂補作業是同一個道理。

作者並批評，各地本應按照既定「雙控」目標落實政策，但自疫情發生以來，受避險資金青睞的大宗商品價格屢創新高，相關企業存在擴張產能衝動，同時，國內有序防控疫情、較早實現復工複產，為承接境內外生產需求打下必要基礎。此後，國內工業大省能源消耗迅速上升。根據8月中旬中國國家發改委發佈檔案，對2021年上半年各地區「能耗雙控」目標完成情況做了測評「晴雨錶」，結果顯示，部分地區能耗強度不降反升，9省區被列為一級預警地區。隨後，一些地區就開始「命令式」停產，要求高耗能產業停限產甚至拉閘限電。

文張續指，由於時間緊迫，要達到全年指標有困難，所以一些地方就採取強力手段，定指標、壓任務，對產業園區和行業強制性限產停工、拉閘限電；然而，任務跟目標很早就已經確定，「為啥非要火燒眉毛才想起落實呢？早早就看見紅燈，非要等沖線時猛踩刹車，考慮過乘客感受嗎？平時不作為，臨近考核搞層層加碼、玩命突擊；平時高喊『綠色發展』口號，實際工作中卻一再追逐短期效益。」

作者批評，如此「運動式減碳」如不糾正，後患無窮，反而會給經濟社會帶來不必要的失序，「能耗雙控」有可操作性，靠的是一步一個腳印，平時就要有規劃、有節奏，臨時抱佛腳的蠢事則應該少做。

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