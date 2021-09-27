中國大限電　蘋果、特斯拉多家供應商生產停擺

中國近來因為煤炭與天然氣價格高漲、政府努力減排、能源需求增溫等影響，限電、限產措施在多個省份密集推出，包括江蘇、浙江、廣東、遼寧等地相繼傳出缺電，當局勒令多家企業停工多天，就連蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）等企業的關鍵供應商也被迫暫停生產線，不但危及了供應鏈的穩定性，iPhone等電子產品的耶誕旺季需求高峰期也面臨挑戰。





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《日經亞洲》27日報導，鴻海關係企業乙盛精密工業以及蘋果和特斯拉的主要零件供應商週日宣布，為了配合停供工業用電的政策，位於江蘇崑山市的工廠將從週日到週五停止生產。





中國能源衝擊源於多種原因，包括煤炭與天然氣價格飆升、北京當局努力減排以及對於能源的需求增加，也連帶對各大行業產生影響。目前又正值全球投資人的信心，因中國房地產巨擘恆大集團的債務危機受到動搖之際，限電造成的經濟衝擊可能更大，使全球供應鏈短缺的情況進一步惡化。





蘋果的電路板主要供應商欣興電子表示，其在蘇州和江蘇昆山的子公司將從週日中午至月底停止生產，期間會協調其他廠區生產，滿足客戶需求。





在蘇州設有廠房的iPhone聲學元件供應商康而富精密工業也表示，將要停止生產五天，直至週四中午，目前將會先調用庫存以支援客戶需求。





在崑山、蘇州擁有廠房的iPhone關鍵組裝商和碩則對《日經》透露，目前工廠雖然照常運作，但若接獲政府通知，公司已經準備好發電機因應。





報導引述知情人士消息，截至26日為止，鴻海位於深圳龍華、觀瀾、太原及鄭州的廠房尚未受到限電影響。不過幾家供應英特爾、輝達、高通的主要晶片封裝和測試服務的供應商已接獲命令，須將位於江蘇的生產線停工數天。





恩智浦、英飛凌和日月光的半導體封裝材料供應商長華科技也在週日晚間公告，因要遵守政府政策，26日晚間到月底停工。





中國國家主席習近平上週才在聯合國大會上表示，為了轉向綠色能源，並2030年觸頂碳排放量、2060年實現碳中和的目標，中國未來將不再建設燃煤發電廠。而在工業電力停供之際，北京政府最近也緊盯遼寧、吉林和黑龍江等省的能源未減少，並誓言如果不能達成目標，將會實施更嚴厲的制裁。其他如江蘇、浙江和廣東等，有許多科技製造商設立生產基地的省分，也限制工業用電。嚴格控的管控已經影響到大範圍傳統產業，包括煤炭和鋼鐵生產以及電子製造。





此外，先前全球科技及汽車供應鏈早因為晶片短缺、越南及馬來西亞變種病毒疫情干擾而備受打擊，現在中國多省限電停產，可能會帶來另一波衝擊，再加上隨著耶誕節需求旺季來臨，科技供應鏈未來也將遭受到更多的不確定性。



