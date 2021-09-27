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可以唱歌了！陳時中：10／5起有限度開放KTV、桌遊館

▲指揮中心針對放寬KTV等業者相關措施做出回應。（圖／翻攝Pxhere）
▲指揮中心針對放寬KTV等業者相關措施做出回應。（圖／翻攝Pxhere）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-27 14:11:43｜2021-09-27 14:14:12

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，指揮中心規劃於本週起放寬部分場域防疫管制措施，並於10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，其中包含電子遊戲場所及資訊休閒場所、KTV、桌遊、麻將休閒館等營業場所。

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指揮中心表示，各場域管制調整(本週起放寬)：1. 臺鐵、高鐵：車站付費區，如能維持適當社交距離，可開放飲食。2. 遊覽車：以核定座位數乘坐，不另限制承載上限。3. 藝文表演展覽、體育活動賽事：(1) 實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食。(2) 室內：進場人數符合場所容留人數，得不受限室內80人上限，以實際座位數入座，且不限梅花座/間隔座。(3) 室外：人數降載50%(如實際座位數50%)，得不受限室外300人上限。(4) 如能維持排隊時之室內外適當社交距離，得現場售票，不限預約制。(5) 開演前、中場休息及散場時仍須維持室內外適當社交距離。

▲中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，本週起放寬各場域防疫管制措施。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，本週起放寬各場域防疫管制措施。（圖／指揮中心提供）

另外，也有條件開放部分休閒娛樂場所(規劃10月5日起)，並依經濟部公布之相關場所防疫管理措施指引辦理：    (1) 預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣。不得有陪侍服務行為。(2) 從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。2. 電子遊戲場所及資訊休閒場所：(1) 顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板，或採間隔座/梅花座。禁止飲食。(2) 場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核。(3) 定時執行環境及機臺清消，顧客把玩離開後立即消毒機臺。洗手間加強清消。

另外針對錄影節目帶播映場所(MTV)(1) 固定座位，採梅花座或間隔座。非固定座位須維持1.5公尺以上距離。禁止飲食。(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭KTV)，則是規範(1) 除飲水外不得飲食。須全程戴口罩（包括使用麥克風時）。(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。

其他像是桌遊、麻將休閒館營業場所，(1) 不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距或獨立包廂、屏風或隔板，同桌者使用隔板。(2) 接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套。飲食須遵照餐飲相關規範。(3) 遊具及桌面使用過應立即清消，間隔至少15分鐘始能提供下一組客人使用。

▲中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場域。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場域。（圖／指揮中心提供）
另外指揮中心表示，仍需關閉的場所包含：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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