可以唱歌了！陳時中：10／5起有限度開放KTV、桌遊館

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另外，也有條件開放部分休閒娛樂場所(規劃10月5日起)，並依經濟部公布之相關場所防疫管理措施指引辦理： (1) 預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管、加強通風換氣。不得有陪侍服務行為。(2) 從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理。2. 電子遊戲場所及資訊休閒場所：(1) 顧客以1人1機遊玩，機檯間須裝設隔板，或採間隔座/梅花座。禁止飲食。(2) 場所內須裝設攝影監視設備，必要時提供錄影資料供查核。(3) 定時執行環境及機臺清消，顧客把玩離開後立即消毒機臺。洗手間加強清消。
另外針對錄影節目帶播映場所(MTV)(1) 固定座位，採梅花座或間隔座。非固定座位須維持1.5公尺以上距離。禁止飲食。(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。
視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭KTV)，則是規範(1) 除飲水外不得飲食。須全程戴口罩（包括使用麥克風時）。(2) 每組顧客消費完畢，應清消包廂環境設備，距下一組顧客使用至少隔30分鐘。(3) 維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。
其他像是桌遊、麻將休閒館營業場所，(1) 不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距或獨立包廂、屏風或隔板，同桌者使用隔板。(2) 接觸遊具前後應執行手部衛生並戴手套。飲食須遵照餐飲相關規範。(3) 遊具及桌面使用過應立即清消，間隔至少15分鐘始能提供下一組客人使用。
另外指揮中心表示，仍需關閉的場所包含：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。