「等嘸」第二劑莫德納！BNT到貨開放混打？陳時中表態了
中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，指揮中心規劃於本週起放寬部分場域防疫管制措施。
記者劉雅文/台北報導
2021-09-27 14:31:50｜2021-09-27 14:40:30
另外，傳言BNT疫苗將在本週到貨，對於疫苗施打規劃時程，陳時中僅透露，這批疫苗來會擴大給大家來打，但疫苗等到了再公布相關安排，媒體追問是否會讓這批BNT疫苗，作為目前沒有辦法接種到第二劑莫德納的民眾做混打，對此陳時中堅決表示：「不會，會給第一劑的人來施打」。
另外針對莫德納疫苗明天開放70歲以上長者接種第二劑開打，將碰到10/1公費流感開打，對此是否建議民眾優先接種哪一款疫苗，對此，指揮官陳時中表示，也沒有特殊誰先、誰後規定，建議民眾兩個疫苗間隔七天，為的是比較清楚這兩個疫苗產生不良情況的時候便於釐清，哪個先打就以時間跟排序來判斷。
另外針對是否規劃降為一級警戒、開放戶外脫口罩？對此，陳時中針對降級時程表示：「沒有預定」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。