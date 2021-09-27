小英執政舉債2兆？財政部：扣除新冠肺炎因素，不增反減

我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部表示，政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目國內生產毛額(GDP)平均數比率(下稱債務比率)，由101年底高峰36.3%逐年下降至108年底29.7%，連續7年下降。109年度及110年度因應疫情擴大歲出，預算差短及債務略增，109年度及110年底債務比率略升至30.0%及33.5%，但仍符合公共債務法所訂40.6%上限規定，以110年度債務比率計算可舉債額度約新臺幣1.5兆元，尚具足夠財政韌性支應緊急重大政務所需。
另外，查97年5月中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數為3兆6,644億元，105年5月底中央政府1年以上債務未償餘額實際數5兆3,988億元，前總統馬英九8年任內淨舉借1兆7,344億元；又110年8月底，中央政府1年以上債務未償餘額實際數5兆7,098億元，較105年5月底淨增加3,110億元，若排除肺炎特別預算舉借數3,565億元，則蔡英文執政5年多，任內舉借淨減少455億元，也就是債務不增反減。
財政部表示，各特別預算編列均是因應緊急或重大情事，依預算法及特別條例規定辦理，具執行必要性及急迫性，前開特別預算之舉借是分年辦理，其影響也是分年，而非集中於同一年度產生立即影響。且GDP自然成長，稅收亦將成長，提高我國可舉債空間，與財政改善形成良性循環。
而肺炎疫情蔓延全球，各國皆採取擴張性財政政策，根據110年7月IMF調查報告，主要國家額外財政支出與稅費減免(不含融資貸款、擔保等)占GDP比率介於25.4%至4.5%之間，如美國25.4%、澳洲18.4%、新加坡18.4%、日本16.5%、英國16.2%、中國4.8%及南韓4.5%，均高於我國編列特別預算8,394億元占GDP比率3.9%。而國內外各機構對我國110年經濟成長率預估多高於5%，顯示政府善用有限預算，將錢花在刀口上，在疫情危機中，有效維繫經濟成長動能。
財政部也說，110年9月10日惠譽國際信用評等公司發布新聞稿，將我國之國家評等上限由「AA+」調升為「AAA」；同年4月22日標準普爾信用評等公司發布新聞稿將我國主權信用評等由「AA-」調升為「AA」；2月24日穆迪國際信用評等公司發布新聞稿，將我國之展望由「穩定」調整為「正向」，均肯定我國因應疫情之財政表現，有效促進經濟迅速回復常軌，政府嚴守公共債務法債限相關規定，亦使我國較其他國家更具因應突發衝擊之財政緩衝能力。
財政部再補充，另根據瑞士洛桑管理學院(IMD)110年6月17日公布之「2021年世界競爭力年報」我國在64個受評比經濟體排名第8，較上年進步3名，在亞太地區我國排名第3；其中債務占GDP比率排名由第16名進步至第10名，也顯示我國因防疫得宜，財政體質相對穩健。