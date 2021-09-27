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小英執政舉債2兆？財政部：扣除新冠肺炎因素，不增反減

▲針對外界質疑總統蔡英文執政不到6年舉債近兩兆元，財政部指出蔡英文上任迄今，負債增加3,110億元，若扣除嚴重特殊性傳染性肺炎因素，債務則不增反減。（圖／財政部）
▲針對外界質疑總統蔡英文執政不到6年舉債近兩兆元，財政部指出蔡英文上任迄今，負債增加3,110億元，若扣除嚴重特殊性傳染性肺炎因素，債務則不增反減。（圖／財政部）

記者許家禎/台北報導

2021-09-27 12:37:16｜2021-09-27 12:39:12

針對外界質疑總統蔡英文執政不到6年舉債近兩兆元，財政部今（27）日上午召開記者會澄清表示，我國債務比率其實是逐年下降，外界誤將特別預算全都算進去，但實際上有些項目並沒有舉債，且預算不是一年就編列完，而是逐年編列進去。財政部強調，蔡英文上任迄今，負債增加3,110億元，若扣除嚴重特殊性傳染性肺炎因素，債務則不增反減。

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針對外界質疑總統蔡英文舉債近兩兆元，行政院發言人羅秉成26日指出，蔡英文上任來，5年多來負債增加3,110億元，遠低於馬政府所增加的1兆7,324億元負債。而今日財政部也召開記者會澄清，強調財政目前很健全，國際三大信評機構也給予肯定。

▲針對外界質疑總統蔡英文執政不到6年舉債近兩兆元，財政部表示，我國債務比率其實是逐年下降，近年雖有上升但仍符合40.6%的上限規定。（圖／財政部）
▲針對外界質疑總統蔡英文執政不到6年舉債近兩兆元，財政部表示，我國債務比率其實是逐年下降，近年雖有上升但仍符合40.6%的上限規定。（圖／財政部）

財政部表示，政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目國內生產毛額(GDP)平均數比率(下稱債務比率)，由101年底高峰36.3%逐年下降至108年底29.7%，連續7年下降。109年度及110年度因應疫情擴大歲出，預算差短及債務略增，109年度及110年底債務比率略升至30.0%及33.5%，但仍符合公共債務法所訂40.6%上限規定，以110年度債務比率計算可舉債額度約新臺幣1.5兆元，尚具足夠財政韌性支應緊急重大政務所需。

另外，查97年5月中央政府1年以上公共債務未償餘額實際數為3兆6,644億元，105年5月底中央政府1年以上債務未償餘額實際數5兆3,988億元，前總統馬英九8年任內淨舉借1兆7,344億元；又110年8月底，中央政府1年以上債務未償餘額實際數5兆7,098億元，較105年5月底淨增加3,110億元，若排除肺炎特別預算舉借數3,565億元，則蔡英文執政5年多，任內舉借淨減少455億元，也就是債務不增反減。

▲針對外界質疑總統蔡英文執政不到6年舉債近兩兆元，財政部指出蔡英文上任迄今，負債增加3,110億元，若扣除嚴重特殊性傳染性肺炎因素，債務則不增反減。（圖／財政部）
▲針對外界質疑總統蔡英文執政不到6年舉債近兩兆元，財政部指出蔡英文上任迄今，負債增加3,110億元，若扣除嚴重特殊性傳染性肺炎因素，債務則不增反減。（圖／財政部）

財政部表示，各特別預算編列均是因應緊急或重大情事，依預算法及特別條例規定辦理，具執行必要性及急迫性，前開特別預算之舉借是分年辦理，其影響也是分年，而非集中於同一年度產生立即影響。且GDP自然成長，稅收亦將成長，提高我國可舉債空間，與財政改善形成良性循環。

而肺炎疫情蔓延全球，各國皆採取擴張性財政政策，根據110年7月IMF調查報告，主要國家額外財政支出與稅費減免(不含融資貸款、擔保等)占GDP比率介於25.4%至4.5%之間，如美國25.4%、澳洲18.4%、新加坡18.4%、日本16.5%、英國16.2%、中國4.8%及南韓4.5%，均高於我國編列特別預算8,394億元占GDP比率3.9%。而國內外各機構對我國110年經濟成長率預估多高於5%，顯示政府善用有限預算，將錢花在刀口上，在疫情危機中，有效維繫經濟成長動能。

財政部也說，110年9月10日惠譽國際信用評等公司發布新聞稿，將我國之國家評等上限由「AA+」調升為「AAA」；同年4月22日標準普爾信用評等公司發布新聞稿將我國主權信用評等由「AA-」調升為「AA」；2月24日穆迪國際信用評等公司發布新聞稿，將我國之展望由「穩定」調整為「正向」，均肯定我國因應疫情之財政表現，有效促進經濟迅速回復常軌，政府嚴守公共債務法債限相關規定，亦使我國較其他國家更具因應突發衝擊之財政緩衝能力。

財政部再補充，另根據瑞士洛桑管理學院(IMD)110年6月17日公布之「2021年世界競爭力年報」我國在64個受評比經濟體排名第8，較上年進步3名，在亞太地區我國排名第3；其中債務占GDP比率排名由第16名進步至第10名，也顯示我國因防疫得宜，財政體質相對穩健。


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