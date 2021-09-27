BNT是安全且有效！台北慈濟：接種後留意心肌炎5大症狀

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沈君毅指出，雖青少年染疫後多為輕症或無症狀，但仍具有傳染力，接種疫苗不只保護自己，也能保護身邊的人，尤其是同住的長者；另兒童或青少年染疫後併發新冠肺炎長期症狀（Long COVID）的機率高達2至13%，症狀包括疲憊、專注力下降、頭痛等極多樣化，及早接種疫苗，也可免於併發症的產生。
沈君毅強調，「真正不適合打疫苗的，只有過去接種疫苗時曾出現無法呼吸、休克等嚴重過敏反應者；其他慢性疾病或免疫功能不全者，都不是接種疫苗的禁忌症，甚至更需要接種疫苗，因為這些孩子不管是染疫，或是染疫後發展成重症的機率都較正常孩子高」，呼籲青少年依據指引放心接種。
針對民眾憂慮的疫苗副作用，沈君毅表示，不論接種何種的疫苗，多少都存有副作用，而這些不舒服的情況，也代表著保護力正在提升；接種BNT疫苗常見的副作用，包括疲憊、噁心、頭痛、肌肉痠痛、注射處疼痛等，這些不適症狀多會隨時間逐漸緩解。
此外，當服用退燒止痛藥後，症狀仍未改善，甚至伴隨胸悶、胸痛、呼吸喘、運動不適、暈眩等情形，則可能為心肌炎或心包膜炎的徵兆，須立刻就醫；「根據國外大規模臨床數據統計，心肌炎、心包膜炎多發生於接種BNT疫苗第2劑後的2到3週，男性發生的機率高於女生，但整體機率不及萬分之一，遠小於染疫後併發心肌炎的風險。」
沈君毅也提醒施打疫苗的注意事項，「只需規律作息、避免接種在前後的幾日劇烈運動，把接種疫苗當成日常生活一部分即可，不需過度緊張」；同時呼籲，完成疫苗接種並不等於百分之百的保護，仍需落實勤洗手、正確配戴口罩等防疫措施，才能真正隔絕病毒危害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。