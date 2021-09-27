中國加大力度整肅民營企業　海航CEO被捕恐成外交事件？

中國近來加大整治濫花錢、高負債企業的力度，不但讓中國房地產巨頭恆大集團面臨債務危機，還接連懲罰兩家陷入困境的公司的負責人，其中一家正是曾為中企在全球資產最大買家之一的中國海航集團。中國海航集團面臨高達1.2兆人民幣（約台幣5.1兆元）的負債，目前正在進行破產重整，創辦人陳峰等原始股東股權已遭「清零」，陳峰以及海航集團CEO譚向東紛紛遭到拘留。不過有消息指出，譚向東被列為美國公民，這起習近平整肅資本家的行動是否會因此引發外交事件，也讓外界相當關注。





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海航集團在9月24日晚間表示，公司總部所在地海南省的警方已將董事長陳峰和首席執行官譚向東拘留。海航聲明指出，兩人「因涉嫌違法犯罪」被拘留，但沒有具體說明犯了什麼罪，並稱海航集團及其成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。





不過令人關注的是，《彭博社》報導指出，根據2017年3月15日提交美國證券交易委員會文件中，譚向東被列為美國公民。《紐約時報》報導也提到，譚向東於2019年向香港監管機構提交的另一份文件顯示，譚向東持有美國護照。





目前針對這項消息，美國駐北京大使館還未對此事置評。





▲有消息指出，遭到中國當局拘留的譚向東是美國公民。（圖／翻攝自《中新社》）

海航集團作為從事運輸和物流業務的企業集團，成為中國首批擁有強大政治背景的民營企業集團異軍突起的象徵。





曾任中國國家副主席王岐山副手的陳峰於1993年成立海南航空，之後擴展成海航集團。2010年起，海航大舉收購了希爾頓酒店(Hilton Hotels)、德意志銀行(Deutsche Bank)、維珍澳洲(Virgin Australia)等40家海外資產，總交易額超過500億美元（約台幣1.4兆元），更在2015年至2018之間完成多達123筆交易，變成了一家業務擴及飛機、飯店、房地產開發、電腦設備乃至航空運輸的龐大大規模企業，根據監管文件顯示，在海航集團全盛時期，曾在全球僱傭了40萬名員工。但自2017年，海航集團因爲監管收緊與流動性疑慮，財務陷入困境。





海航聯席董事長王健2018年傳出意外死亡消息，他當時在法國公務考察，在一個旅遊景點從牆上摔下。死因被認定為意外事故，但也引發了「被自殺」臆測，因為在他身故後，所持有的集團15%股份「被捐獻」轉讓至南省「慈航公益基金會」。王健去世後，已經退居二線的陳峰重新出山，接任海航董事長。而今年一月，海航集團在海南省聲請破產。海航曾經快速增長，成為中國大型民營企業，但卻因為過去幾年面臨財務崩潰危機，因而變成了中國的「灰犀牛」



