通緝犯拒檢衝撞員警開槍制止　警槓上開花查獲毒品

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苓雅警方盤查可疑車輛，豈料該車竟然攔查不停，見到警方還在小巷子內以時速約70公里加速倒車，撞倒2部汽車及2部機車，員警見可能波及附近往來民眾之安全，情況緊急，遂對空鳴槍一槍後再朝該車後輪胎再開一槍，但該車仍往武廟路往西方向逃逸，幸員警及時閃避並未因該車衝撞造成傷害。
經專案小組在沿線擴大調閱監視器後，當晚10點40分許就在鳳山區新復路停車場發現該車，經偵查隊及福德所員警於現場埋伏，在今天凌晨凌晨3時許就在嫌犯鳳山區新富路住處查獲25歲的簡嫌、26歲的詹嫌及23歲的施嫌等3人。
員警在簡嫌身上查獲二級毒品咖啡包2包（毛重約9公克）及三級毒品咖啡包5包（毛重約18公克）、K盤1個、手機1支，以毒品現行犯逮捕，並採尿送驗；現場的施嫌為詐欺（偵字）通緝犯，並在他身上查獲K菸1盒，全案訊後將以妨礙公務、公共危險、毒品危害防制條例及詐欺通緝等罪，移請高雄地方檢察署偵辦。
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