突尼西亞人首都示威反總統擴權　憂重返獨裁統治

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抗議群眾揮舞突尼西亞的紅白國旗，早在示威開始前就聚集在市立劇院外，高呼捍衛2014年國家憲章的口號。
民眾高喊「憲法、自由與民族尊嚴」，要求「民族團結反對民粹主義」，呼籲「結束薩伊德政權」。
大批安全部隊沿著突尼斯市中心的包格貝大道（Bourguiba Avenue）部署，並以裝甲車、警車和金屬屏障控制進入不同區域的通道。
突尼西亞連月來陷入政治僵局，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加劇經濟和社會困境，薩伊德趁機擴張權力。
全國各地一度有大批群眾為他的行動歡呼，但今天在突尼斯這場規模相對較小的示威活動中，氣氛充滿敵意，部分民眾嘶吼「滾蛋、滾蛋」。
2010年12月，突尼西亞也出現過類似的群眾憤怒呼聲，當時人民要求獨裁總統班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）下台，他最終在2011年1月14日結束23年執政，倉皇出逃海外。
班阿里的倒台催生了「阿拉伯之春」（Arab Spring）浪潮，突尼西亞成為這場運動中唯一成功民主化的國家。
27歲的納德（Nade）與母親一起上街抗議，她說：「一切正回到班阿里時期，回到獨裁統治。」
擔任行政人員的納德表示，她很擔心突尼西亞人會失去好不容易才在2011年革命爭取來的權利。
另一名示威者、59歲的伊布拉欣（Ibrahim）說，他在2019年大選把票投給薩伊德，「如今他背叛了人民」。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1100927