跨國銜轉生在教師節謝師恩　曝曾因看不懂中文偷哭

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而通譯老師潘氏竹玲則表示，謝小青原本連公車站牌都看不懂而獨自難過，且回家要照顧生病的媽媽，作業也沒辦法寫，第一次在學校聽見熟悉的越南語時，甚至激動地流淚和啜泣。不過在華語老師和通譯老師的協助下，已逐漸適應台灣生活，可以跟同學分享拍照顯瘦的秘訣，還能暢聊自己最愛的早餐是台式蘿蔔糕，令人欣慰。
由於青山國中小輔導處日前舉辦「教師節悄悄話」活動，小青表達謝恩之情，對楊祺婷老師、潘氏竹玲老師說：「謝謝老師讓我中文進步，終於不用和同學比手畫腳聊天，好開心！」此外，她也參加學校多元展能課程，發現對美容美髮有興趣，幾分鐘就能幫同學編出創意髮辮讓師生讚嘆連連，小青也從中獲得自信、展開笑容。
而來自泰國的葉小和，目前就讀永和國小六年級，他的指導老師姚光玲陪伴每天唸報、複誦佳句養成讀報習慣，以增進她的華語文能力。今年永和國小慶祝教師節舉辦「感恩久久、賓果大挑戰」活動，小和謝謝老師費心指導，讓自己華語愈來愈進步，也感謝導師范鎧家讓她適應環境、增加自信。
教育局表示，新北市從去年至今共有458名「跨國銜轉學生」，感謝教師群讓學生從擔心無助到充滿自信，國際扶輪台北逸澤扶輪社也連續2年共挹注超過30萬元經費，協助孩子華語文學習，讓他們能愛上新北的校園。