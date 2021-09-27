2.5萬學習歷程檔案遺失　藍黨團：一周內提行政懲處名單

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立委林奕華表示，教育部發生如此低級錯誤、離譜至極、令人氣憤，7854名學生的權益在哪裡？教育部雖然亟欲彌補遺失檔案對策，但對於學習歷程檔案的信任度能夠彌補嗎？
林奕華指出，108課綱最大的特色在於學習歷程檔案，尤其與升學成績掛在一起，備受重視，但是對於學習歷程檔案的系統管理，卻是倉促上路，邊做邊修改，過去就發生上傳容量、學生文字檔2M、影音5M不足，後來才放寬，以及課程代碼無法銜接，導致無法上傳，延後上傳截止時間，甚至上傳之後檔案無故消失等等，教育部的做法卻是哪裡出問題，就處理出問題的部分，根本沒有整體檢討。
林奕華質疑，現在教育部淪為外包中心嗎？這麼重要的教育政策，外包出去就沒有責任？國教署是否有監管人員？有沒有組成以教育人員為主的工作小組監管外包內容及相關運作？教育部資科司到底有沒有在管理資安問題？全國高中生的學習歷程、學習成果全部收在一個系統裡，多麼重要的事情，竟然倉促上路，邊做邊修改，之前完全沒有測試過、試辦過，把現在的高三學生當白老鼠。
林奕華質疑，教育部至今沒有講清楚是哪個廠商、哪個環節出錯，造成學習歷程檔案遺失？學生權益如何彌補？林奕華進一步提醒教育部，學習歷程檔案會做為高三生明年申請入學之用，會從現在的中央資料庫上傳到招生報名平台，系統更為複雜，現在系統建置進度到哪裡？進行測試了嗎？6月大考中心遭駭客入侵，2千多筆學生資料外洩，任何一位學生的權益遭受損害，都是政府承擔不起的責任。
首席副書記長萬美玲表示，實在難以置信教育部在公版模組中，居然會把攸關學生升學依據的「教育歷程檔案」搞到遺失，108年新課綱上路之後，教育部設置了6組模組，這次出包的竟然是「公版模組」，也是使用率最高的模組，將近400所學校使用，這讓受到損害的學生、家長和學校對於教育部的信心蕩然無存。
萬美玲指出，按照國教署對外說明，共有81校、7854人、25,210筆資料遺失，萬美玲指出，今天上班日，受到損害的學校忙著統計損失。可議的是，如此重要的學習歷程檔案，教育部竟然沒有備份，看不到資安管理，一名委外工程師手滑，就讓學習歷程資料消失，令人不可思議，也讓學生和家長完全無法接受。
萬美玲表示，在出事的前2天，學校就已經接到教育部、國教署或是委外廠商通知，近期因進行系統維護作業，不要將教育歷程檔案資料上傳，萬美玲質疑，是否這時廠商就已經發現資料遺失的狀況？試圖將檔案救回？最後發現無法將檔案救回，只好對外公布檔案遺失？過去這3天，教育部應該知情，卻沒有具體作為，無法掌握遺失檔案名單、數字，對於資安維護完全沒有作為，事發後教育部長道歉一點也不誠懇，責任全部甩鍋委外廠商，根本完全失職。