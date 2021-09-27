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接種疫苗注意　陳時中：第二劑AZ！29號前上網登記

▲指揮中心針對疫苗接種做出說明。（圖／資料畫面）
▲指揮中心針對疫苗接種做出說明。（圖／資料畫面）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-27 15:33:10｜2021-09-27 15:33:55

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，指揮中心規劃於本週起放寬部分場域防疫管制措施。

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另外，針對國內AZ疫苗接種計畫，原訂9/29起陸續配送到縣市政府，依據造冊名單接種，對此指揮中心表示，由於地方政府反應造冊困難，將50到64歲對象更正為上疫苗平台登記，截止至9/29中午12點。

▲中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，第十期提供AZ疫苗給民眾接種。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，第十期提供AZ疫苗給民眾接種。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，截至9/27下午一點，全國意願登記完成總人數：14,140,181人。（9/14 10:00 以後新增12-17歲 28,610人）疫苗登記狀況（如下圖），其中登記時已完成2劑無法登記疫苗種類：3,413人，其中意願登記BNT疫苗總計：3,697,203人（9/14 10:00 以後新登記：137,840人）

▲中央流行疫情指揮中心今（27）公布，國內各疫苗意願登記情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（27）公布，國內各疫苗意願登記情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計3,305,433例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,287,506例排除)，其中16,198例確診，分別為1,565例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

▲今（27）日本土病例加零，疫情持續穩定。（圖／NOWnews製圖）
▲今（27）日本土病例加零，疫情持續穩定。（圖／NOWnews製圖）
▲27日本土確診病例加零，各縣市確診人數不變。（圖／NOWnews製圖）
▲27日本土確診病例加零，各縣市確診人數不變。（圖／NOWnews製圖）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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