開放KTV、電子遊戲？侯友宜：適當的時機宣布

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侯友宜也說，新北市不斷地持續廣篩，希望能有效阻斷隱形的傳播鏈，從5月17日至9月26日已篩檢37萬1147人；9月6日幼兒園驗出8個感染Delta變種的病毒至26日，整整20天篩檢4萬9770人，陽性數為0人，從監測整體疫情來看，新北市在廣篩的機制下，讓疫情相對的穩定，但仍不可掉以輕心。
外界也關注高中生學習歷程遺失的數量有多少？新北市政府教育局如何補救？教育局長張明文回應，受影響的學生佔各校約一至二成，且大部分的學生資料都還在，目前教育部的系統更新中且未開開放，會請全校的師生一筆一筆的核對，同時會依據教育部的規範協助執行補救措施，最快的時間將資料補上傳。
教育局補充，新北市公私立高中職有64校，目前清查結果有4校受影響，教育部檔案遺失的時間為今年9月5日至9月22日有上傳資料的學生；目前學校回報實際受影響人數不到2成，且大部份學生均留有備份的資料，確切受影響人數仍以教育部的系統公告為主，但會確保學生相關的權益，請新北家長安心。
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