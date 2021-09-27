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開放KTV、電子遊戲？侯友宜：適當的時機宣布

▲新北市長侯友宜表示，更重要的是，這些行業有沒有做好防疫的整備？將會在適當的時機宣布。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.27）
▲新北市長侯友宜表示，更重要的是，這些行業有沒有做好防疫的整備？將會在適當的時機宣布。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.27）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-27 15:57:30

近期的疫情穩定，指揮中心今（27）日宣布，放鬆部分場域的防疫管制措施，並於10月5日起有條件的開放部分休閒娛樂場所；對此，新北市長侯友宜表示，仍有幾天的觀察期，更重要的是，這些行業有沒有做好防疫的整備？將會在適當的時機宣布。

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侯友宜指出，中央才剛剛宣布鬆綁KTV、電子遊戲的產業，新北市會滾動式的檢討，雖現在的疫情是穩定，但仍有幾天的觀察期；更重要的是，這些行業有沒有做好防疫的整備？如何在開放之餘又能做好配套的措施，這相關的細節都能充分準備後，才會在適當的時機宣布開放。

侯友宜也說，新北市不斷地持續廣篩，希望能有效阻斷隱形的傳播鏈，從5月17日至9月26日已篩檢37萬1147人；9月6日幼兒園驗出8個感染Delta變種的病毒至26日，整整20天篩檢4萬9770人，陽性數為0人，從監測整體疫情來看，新北市在廣篩的機制下，讓疫情相對的穩定，但仍不可掉以輕心。

外界也關注高中生學習歷程遺失的數量有多少？新北市政府教育局如何補救？教育局長張明文回應，受影響的學生佔各校約一至二成，且大部分的學生資料都還在，目前教育部的系統更新中且未開開放，會請全校的師生一筆一筆的核對，同時會依據教育部的規範協助執行補救措施，最快的時間將資料補上傳。

教育局補充，新北市公私立高中職有64校，目前清查結果有4校受影響，教育部檔案遺失的時間為今年9月5日至9月22日有上傳資料的學生；目前學校回報實際受影響人數不到2成，且大部份學生均留有備份的資料，確切受影響人數仍以教育部的系統公告為主，但會確保學生相關的權益，請新北家長安心。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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