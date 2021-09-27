中國大陸限電！部分台廠受影響　台塑、華夏股價反漲

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台經院景氣預測中心主任孫明德認為，高耗能產業如水泥、鋼鐵、石化都會受到影響，廠商應該做好中長期準備，因為限電在未來，可能會變成經常性的問題。而外媒更直指，現為電子業出貨旺季，部分蘋果與特斯拉供應商被迫停產，若限電持續，未來可能成為比恆大風暴更嚴重的議題。
目前，面板廠友達蘇州廠區已停止非必要供電，將調整生產營運，其他建準、凱美、微星、欣興、長科大陸廠區都暫時停工到9月30日。仁寶、緯創、和碩正常營運，但和碩正在評估若停電對工廠運作的影響。電電工會對外表示，目前有些台商影響不大，但也有以柴油發電機來因應的狀況。
至於廠區位於浙江寧波的台塑，目前還是控管「黃燈」，因此沒有強制限電，暫時沒有受到影響，但由於北京當局對石化業有著高標準，外界都認為未來可能對產業進行限電。為此，台塑表示，此舉反而拉高石化產品價格，整體來說是利大於弊。
外界認為，限電議題若持續擴大，PVC、EVA等下游需求明確的石化產品受惠最明顯，將推升相關產品價格。也因此今日石化塑膠類股紅通通，台塑收漲5%，來到111.5元。華夏盤中一度亮燈漲停，終場飆漲9%。其他，台聚、亞聚、三芳、台苯、國喬、聯成漲幅都有2到6%。