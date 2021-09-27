COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國大陸限電！部分台廠受影響　台塑、華夏股價反漲

▲中國大陸實施限電，台塑指出此舉反而帶動石化產品的價格，整體利大於弊。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
▲中國大陸實施限電，台塑指出此舉反而帶動石化產品的價格，整體利大於弊。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-09-27 16:02:08

中國大陸之前有恆大風暴一度造成全球股市震盪，如今北京當局強力執行「能耗雙控」限電衝擊台廠，包括友達、凱美、微星、欣興、長科不是調整營運就是停工到9月30日。台經院景氣預測中心主任孫明德今（27）日認為，水泥、鋼鐵、石化都會受影響，不過台塑指出此舉反而帶動石化品價格，也因此台塑今日股價漲5%以上，收在111.5元，華夏與台聚、亞聚也跟著紅通通。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國大陸為達碳中和目標，執行「能耗雙控」(控制能源消耗總量、能源消耗強度)大規模限電，包括江蘇、浙江、廣東、昆山、吉林等10多個省區受波及，重工業到電子業、紡織業都受到影響，像是江蘇省當地PCB廠將配合停工4到5個工作天。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，高耗能產業如水泥、鋼鐵、石化都會受到影響，廠商應該做好中長期準備，因為限電在未來，可能會變成經常性的問題。而外媒更直指，現為電子業出貨旺季，部分蘋果與特斯拉供應商被迫停產，若限電持續，未來可能成為比恆大風暴更嚴重的議題。

目前，面板廠友達蘇州廠區已停止非必要供電，將調整生產營運，其他建準、凱美、微星、欣興、長科大陸廠區都暫時停工到9月30日。仁寶、緯創、和碩正常營運，但和碩正在評估若停電對工廠運作的影響。電電工會對外表示，目前有些台商影響不大，但也有以柴油發電機來因應的狀況。

至於廠區位於浙江寧波的台塑，目前還是控管「黃燈」，因此沒有強制限電，暫時沒有受到影響，但由於北京當局對石化業有著高標準，外界都認為未來可能對產業進行限電。為此，台塑表示，此舉反而拉高石化產品價格，整體來說是利大於弊。

外界認為，限電議題若持續擴大，PVC、EVA等下游需求明確的石化產品受惠最明顯，將推升相關產品價格。也因此今日石化塑膠類股紅通通，台塑收漲5%，來到111.5元。華夏盤中一度亮燈漲停，終場飆漲9%。其他，台聚、亞聚、三芳、台苯、國喬、聯成漲幅都有2到6%。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀