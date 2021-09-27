外籍看護看不懂藥單怎麼辦？系列課程傳授實用撇步

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在9月25日的課程中，鄭文柏藥師就讓學員一同分享餵藥的技巧，並在課堂上針對移工「看不懂藥袋」問題，在通譯協助下完整導讀重要資訊，並提供「4對3注意」口訣：吃對藥、吃對時間、吃對方式、存對方法；注意藥物及食物交互作用、注意中西藥併用安全、注意藥物過敏反應。例如應依照藥袋指示，在早、中、晚與睡前「空腹」或「飯後」使用；並不是每種藥物都可以磨粉，否則可能破壞用藥效果；一般藥品應避光、避濕、避熱，儲存在陰涼乾燥，有些需要冷藏，有些則不能冷藏。
此外，鄭文柏藥師也提醒雇主，善用工具可以維護藥物使用正確性，例如標示一周七天的分格藥盒、自動提醒用藥時間的智慧藥盒或用藥提醒APP等。鄭文柏藥師也帶領學員利用「藥台灣」網站的線上藥盒功能，只要輸入藥品名稱就會出現藥品照片，再輸入用藥時間即可做成「七天用藥周曆」，列印張貼於住家顯目處或冰箱上，方便提醒移工與溝通。移工阿娣表示：「阿嬤每天都吃6、7顆藥，吃的時間也不太一樣，透過用藥周曆的製作還有老闆的幫忙，自己比較了解阿嬤怎麼吃藥，也不那麼擔心了」。
臺北市政府勞動局陳信瑜局長表示，「聘僱移工家庭安心支持計畫」自108年起透過社工個案管理模式已服務超過一千家戶聘僱移工家庭，協助聘僱移工的家庭做好照顧安排，並透過入戶訪視與諮詢，架接長照2.0專業服務、喘息服務、交通接送、輔具及無障礙環境改善資源等，並針對移工與雇主期待落差，及時給予協助，避免勞雇關係惡化，穩住國人照顧不離職、移工穩定就業也不離職。移工服務除了關注勞動條件外，也應擴及移工服務的家庭，一併導入資源協助家庭，才能化解勞雇雙方的壓力。
因應疫情，今年度聘僱移工家庭的課程活動改線上舉辦，吸引更多沒有照顧替代人手的雇主與看護移工參與。更多『臺北市聘僱移工家庭安心支持計畫』訊息或課程，可以線上報名，或搜尋「手牽手 at Taipei」粉絲專頁查詢。