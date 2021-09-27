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第二劑莫德納將開打！台北市28日上午起開放網路預約

▲台北市副市長蔡炳坤27日宣布，28日起開放70歲以上長者，若已經在7月16日以前施打第一劑莫德納疫苗者，將能上網預約施打第二劑。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長蔡炳坤27日宣布，28日起開放70歲以上長者，若已經在7月16日以前施打第一劑莫德納疫苗者，將能上網預約施打第二劑。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-27 16:14:18

新冠肺炎疫情雖然近日以來在台灣逐漸趨緩，不過能夠有效隔絕疫情的疫苗，在台灣仍舊尚未普遍施打。而日前相當缺乏的莫德納疫苗也到貨，台北市政府今（27）日下午也宣布，明日上午9時起開放台北市民上網預約，並於10月1日起陸續施打。

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▲台北市28日起開放70歲以上長者，若已經在7月16日以前施打第一劑莫德納疫苗者，將能上網預約施打第二劑。（圖／台北市政府提供）
▲台北市28日起開放70歲以上長者，若已經在7月16日以前施打第一劑莫德納疫苗者，將能上網預約施打第二劑。（圖／台北市政府提供）
台北市副市長蔡炳坤宣布，28及29日兩日的上午9時起至下午5時止，開放70歲以上、於7月16日前已經接種第一劑莫德納疫苗的長者，預約施打第二劑疫苗。而此次預約疫苗的平台，仍使用北市新冠肺炎疫苗接種預約系統，而非中央的1922系統。

而針對無法上網預約疫苗施打的長者，蔡炳坤也表示，將於7日及8日兩天開放長者用電話預約的方式，只要長者撥打電話至當地的區公所，就能預約施打第二劑莫德納疫苗。而透過電話預約施打的長者，則是於13日至15日施打。

▲針對不方便使用網路預約疫苗施打的長者，台北市政府方面也開放長者透過電話預約的方式，預約施打第二劑莫德納疫苗。（圖／台北市政府提供）
▲針對不方便使用網路預約疫苗施打的長者，台北市政府方面也開放長者透過電話預約的方式，預約施打第二劑莫德納疫苗。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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