第二劑莫德納將開打！台北市28日上午起開放網路預約
新冠肺炎疫情雖然近日以來在台灣逐漸趨緩，不過能夠有效隔絕疫情的疫苗，在台灣仍舊尚未普遍施打。而日前相當缺乏的莫德納疫苗也到貨，台北市政府今（27）日下午也宣布，明日上午9時起開放台北市民上網預約，並於10月1日起陸續施打。
記者丁上程／台北報導
2021-09-27 16:14:18
台北市副市長蔡炳坤宣布，28及29日兩日的上午9時起至下午5時止，開放70歲以上、於7月16日前已經接種第一劑莫德納疫苗的長者，預約施打第二劑疫苗。而此次預約疫苗的平台，仍使用北市新冠肺炎疫苗接種預約系統，而非中央的1922系統。
而針對無法上網預約疫苗施打的長者，蔡炳坤也表示，將於7日及8日兩天開放長者用電話預約的方式，只要長者撥打電話至當地的區公所，就能預約施打第二劑莫德納疫苗。而透過電話預約施打的長者，則是於13日至15日施打。
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