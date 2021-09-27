填錯可以更改了！五倍券修正功能上線　總綁定破千萬人次

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進一步來看，紙本預訂達646萬人，數位綁定近371萬人，總計突破1017萬人，占符合資格可領用數約40%。經濟部表示，由此可見民眾對振興五倍券的支持與期待，共同促進消費、振興內需經濟。另外，數位綁定不僅允許共同綁定，且開放可用於國內電商交易，前400萬名綁定者再加碼500元的「好食券」，目前僅剩最後29萬名好食券名額。
經濟部也同步表示，有民眾反映在加碼券登記中或有將個人資料輸入錯誤情形發生，擔心加碼券中籤後會收不到通知，因此為維護及保障個人權益，今日已於振興五倍券官網查詢作業新增「個人資料修正」功能，民眾即日起可上官網修改個人資料。
經濟部說明，民眾可在官網「查詢」作業選項進入，經身分認證成功後，進行個人姓名、電子郵件、手機號碼等資料的修改；但為維護資料的安全與穩定，需以當時身分認證登錄填寫同一身分進行修改，依當時登錄情形，以個人自己或主綁人身分登錄，輸入自己或主綁人的身分證號/統一證號+健保卡卡號，登錄後即可進行資料修改；另個人數位綁定，在數位支付業者綁定的頁面中皆有提醒，一經綁定成功後即不得改選其他數位工具或領取紙本券。
此外，針對近日媒體報導民代指出五倍券系統開發及營運花9.7億元，經濟部表示這並非事實，振興五倍券系統開發及營運僅編列0.85億元，預算書中9.7億元尚包括兌付手續費8.33億元及保險費0.37億元等。且五倍券系統開發及營運，新增共同綁定、數位標章、各部會加碼券勾選等功能，系統營運並增加網站伺服器及加大頻寬等，較去年三倍券系統及營運實際支出0.97億元少。