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填錯可以更改了！五倍券修正功能上線　總綁定破千萬人次

▲五倍券官網上，27日新增「個人資料修正」功能。（圖／五倍券官網）
▲五倍券官網上，27日新增「個人資料修正」功能。（圖／五倍券官網）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-27 16:21:29

振興五倍券自22日起開放數位綁定、加碼券登記，但有不少民眾反應為搶快資料填寫有誤，經濟部今（27）日表示，為維護及保障個人權益，已於振興五倍券官網查詢作業新增「個人資料修正」功能，民眾即日起可上官網修改個人資料。

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為振興、刺激國內民生消費與經濟，行政院推出的振興五倍券在22日開放數位綁定、25日開放紙本預約登記，根據經濟部最新統計，截至今日下午13時，累計共有1017萬人綁定數位或預訂紙本。

進一步來看，紙本預訂達646萬人，數位綁定近371萬人，總計突破1017萬人，占符合資格可領用數約40%。經濟部表示，由此可見民眾對振興五倍券的支持與期待，共同促進消費、振興內需經濟。另外，數位綁定不僅允許共同綁定，且開放可用於國內電商交易，前400萬名綁定者再加碼500元的「好食券」，目前僅剩最後29萬名好食券名額。

▲經濟部27日表示，目前僅剩29萬份好食券。（圖／取自好食券官網）
▲經濟部27日表示，目前僅剩29萬份好食券。（圖／取自好食券官網）

經濟部也同步表示，有民眾反映在加碼券登記中或有將個人資料輸入錯誤情形發生，擔心加碼券中籤後會收不到通知，因此為維護及保障個人權益，今日已於振興五倍券官網查詢作業新增「個人資料修正」功能，民眾即日起可上官網修改個人資料。

經濟部說明，民眾可在官網「查詢」作業選項進入，經身分認證成功後，進行個人姓名、電子郵件、手機號碼等資料的修改；但為維護資料的安全與穩定，需以當時身分認證登錄填寫同一身分進行修改，依當時登錄情形，以個人自己或主綁人身分登錄，輸入自己或主綁人的身分證號/統一證號+健保卡卡號，登錄後即可進行資料修改；另個人數位綁定，在數位支付業者綁定的頁面中皆有提醒，一經綁定成功後即不得改選其他數位工具或領取紙本券。

此外，針對近日媒體報導民代指出五倍券系統開發及營運花9.7億元，經濟部表示這並非事實，振興五倍券系統開發及營運僅編列0.85億元，預算書中9.7億元尚包括兌付手續費8.33億元及保險費0.37億元等。且五倍券系統開發及營運，新增共同綁定、數位標章、各部會加碼券勾選等功能，系統營運並增加網站伺服器及加大頻寬等，較去年三倍券系統及營運實際支出0.97億元少。

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