60歲吳宗憲嫁掉Sandy 家中前世情人剩下「最正老三」
吳宗憲（憲哥）與老婆張葳葳結縭18年，育有3女1子，繼本月中二女兒吳則含（Vivian）嫁人，長女吳姍儒（Sandy）今（27日）親口證實明年1月29日換她辦婚禮，3位掌上明珠剩下最漂亮，也最低調的老三吳奕佳（Olivia）還沒嫁，以及小兒子吳睿軒（鹿希派）。
娛樂中心／綜合報導
2021-09-27 16:32:38｜2021-09-27 16:33:45
憲哥的小女兒Olivia從未正式曝光，加上Sandy過去常公開讚美小妹是家中成員中最正的，讓外界相當好奇她的真面目；去年七夕，憲哥在社群媒體貼出與Olivia的合照，雖然Olivia用卡片遮住下半臉，但依舊可看出其顏值不低，網友也盛讚「是媽媽的進化版」。 不僅Sandy誇妹妹比自己美，憲哥也曾公開排名吳家3女兒的外貌，直言「老三是第一名，老二是第二名」，惹得Sandy不高興。事實上，Olivia畢業於紐約視覺藝術大學，老爸本來想安排她到自家公司上班，卻被Olivia拒絕，指想要自己到海外創業，個性十分獨立。
而今2個女兒相繼出閣，剛過60大壽的憲哥只剩下小女兒和兒子要煩惱，享清福的日子看似不遠，網友也替即將成為人妻的Sandy恭賀，「男生上輩子一定燒到好香，會娶到這麼棒的女孩子」、「羨慕人生勝利組」、「祝福妳！白頭偕老」！（編輯：楊穎軒）