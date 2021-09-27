COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

60歲吳宗憲嫁掉Sandy　家中前世情人剩下「最正老三」

▲吳宗憲3個女兒剩小女兒Olivia還沒嫁。（圖／吳宗憲IG、臉書）
▲吳宗憲3個女兒剩小女兒Olivia還沒嫁。（圖／吳宗憲IG、臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-27 16:32:38｜2021-09-27 16:33:45

吳宗憲（憲哥）與老婆張葳葳結縭18年，育有3女1子，繼本月中二女兒吳則含（Vivian）嫁人，長女吳姍儒（Sandy）今（27日）親口證實明年1月29日換她辦婚禮，3位掌上明珠剩下最漂亮，也最低調的老三吳奕佳（Olivia）還沒嫁，以及小兒子吳睿軒（鹿希派）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲憲哥（右）分享與吳則含自拍。（圖／容易文創提供）
▲憲哥（右）日前開心出席次女吳則含婚禮。（圖／容易文創提供）
▲憲哥（左一）4名子女都很優秀。（圖／吳宗憲臉書）
▲憲哥（左一）4名子女都很優秀。（圖／吳宗憲臉書）
憲哥的小女兒Olivia從未正式曝光，加上Sandy過去常公開讚美小妹是家中成員中最正的，讓外界相當好奇她的真面目；去年七夕，憲哥在社群媒體貼出與Olivia的合照，雖然Olivia用卡片遮住下半臉，但依舊可看出其顏值不低，網友也盛讚「是媽媽的進化版」。

▲Olivia（左）是圈外人，個性相當低調。（圖／吳宗憲IG）
▲Olivia（左）是圈外人，個性相當低調。（圖／吳宗憲IG）
▲憲哥相當疼愛小女兒Olivia。（圖／吳宗憲臉書）
▲憲哥相當疼愛小女兒Olivia。（圖／吳宗憲臉書）
不僅Sandy誇妹妹比自己美，憲哥也曾公開排名吳家3女兒的外貌，直言「老三是第一名，老二是第二名」，惹得Sandy不高興。事實上，Olivia畢業於紐約視覺藝術大學，老爸本來想安排她到自家公司上班，卻被Olivia拒絕，指想要自己到海外創業，個性十分獨立。

而今2個女兒相繼出閣，剛過60大壽的憲哥只剩下小女兒和兒子要煩惱，享清福的日子看似不遠，網友也替即將成為人妻的Sandy恭賀，「男生上輩子一定燒到好香，會娶到這麼棒的女孩子」、「羨慕人生勝利組」、「祝福妳！白頭偕老」！（編輯：楊穎軒）

▲吳姍儒（左）確定明年結婚。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲Sandy（左）今與老爸吳宗憲宣布結婚喜訊。（圖／記者陳雅蘭攝）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀