60歲吳宗憲嫁掉Sandy　家中前世情人剩下「最正老三」

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▲憲哥（右）日前開心出席次女吳則含婚禮。（圖／容易文創提供）

× ▲憲哥（右）日前開心出席次女吳則含婚禮。（圖／容易文創提供）

▲憲哥（左一）4名子女都很優秀。（圖／吳宗憲臉書）

× ▲憲哥（左一）4名子女都很優秀。（圖／吳宗憲臉書）

▲Olivia（左）是圈外人，個性相當低調。（圖／吳宗憲IG）

× ▲Olivia（左）是圈外人，個性相當低調。（圖／吳宗憲IG）

▲憲哥相當疼愛小女兒Olivia。（圖／吳宗憲臉書）

× ▲憲哥相當疼愛小女兒Olivia。（圖／吳宗憲臉書）

而今2個女兒相繼出閣，剛過60大壽的憲哥只剩下小女兒和兒子要煩惱，享清福的日子看似不遠，網友也替即將成為人妻的Sandy恭賀，「男生上輩子一定燒到好香，會娶到這麼棒的女孩子」、「羨慕人生勝利組」、「祝福妳！白頭偕老」！（編輯：楊穎軒）





▲Sandy（左）今與老爸吳宗憲宣布結婚喜訊。（圖／記者陳雅蘭攝）