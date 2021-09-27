送手錶也找無人！全球缺工衝擊供應鏈　食品價格漲勢難擋

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，造成缺工問題嚴重，近來更因為屠宰場被迫停工，勞動力參與跟不上需求反彈的速度，讓美國肉類供應量大減，傳出快餐連鎖企業都面臨食材供應短缺問題。全球供應鏈都碰到類似問題，尤其對食品以及農業的影響尤為嚴重。《彭博社》先前報導就指出，勞工短缺已經撼動了食品供應鏈。





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《彭博社》報導首先列舉受到影響的案例，像是在越南，得派出軍隊協助收割水稻。而英國，因為沒有卡車司機運載牛奶，讓農民只能一罐一罐的倒掉。巴西羅布斯塔咖啡豆過去只需要90天左右就能採收完畢，但今年卻得花上120天。





還有美國肉類加工廠為了招募員工，需要用贈送Apple Watch的福利來吸引人前來。而速食連鎖業者則因為各種成本大增，調高了漢堡和墨西哥捲餅的價格。





全球食品生態系統因為缺工問題大受打擊，沒有足夠人力摘採水果、屠宰，倉儲找不到操作員，餐廳聘不到廚師以及服務生，食物供應能量也因而受到衝擊。甚至有部分雇主必須以兩位數的加薪幅度來尋找或留住員工。但食物的價格已經因為原物料和運費成本高漲而面臨漲價壓力，人事成本再往上加，只會讓價格漲得更高。





《彭博社》報導引用聯合國糧食及農業組織（FAO）數據，指出8月的糧食價格已經比去年同期上漲33%。





▲疫情大流行造成經濟活動多個環節人力供應短缺。圖為麥當勞掛出徵人公告。（圖／美聯社／達志影像）

新冠疫情大流行讓經濟活動中多個環節的人力供應面臨短缺，尤其對食品以及農業領域衝擊最大，因為農糧業是全球自動化程度最低的產業。波士頓諮詢公司表示，食品供應安全又是高度敏感課題，這一領域的利潤本來就偏低，成本一提升，基本上就會轉嫁給買方。





有明顯跡象顯示勞力短缺問題正在影響供應，美國批發商報告指出，從培根、奶酪到椰子水和香料等產品的生產速度延遲並放緩。而在英國出現了麵包和雞肉等主食供應不足問題。





勞工短缺問題也打擊了農場、加工廠和餐廳。看到世界第二大棕櫚油生產國馬來西亞，用於巧克力、人造奶油的食用油的潛在產量減少了30%。越南南部的蝦產量與大流行之前相比，也少了60%至70％。而在英國也因為物流取消或延遲，迫使奶農只能將牛奶倒掉，還有農民減少擠奶的頻率。





即使餐廳和其他產業在美國和歐洲部分地區重新開業，刺激對肉類還有瓶裝飲料等商品的需求，但是Delta變種病毒仍在東南亞等地區蔓延，抑制了初級生產。再加上疫情也仍在肉類、魚類家工廠中爆發，迫使工廠關閉，以及國家邊境管制限制了移工入境工作。另外還有像美國有創下紀錄的熱浪，或是英國脫歐的等問題，同樣也影響勞工供應。





食品供應鏈的就業肯定相當艱難，無論是繁重的農活、不安全的屠宰場工作，或是餐廳廚房的高壓環境，許多工作都是體力活、短期、低薪，也可能會是三者兼具。隨著更多的工作機會出現，人們往往會想選擇的是舒適、安全的工作環境。儘管將薪水提高來召集勞工，但隨著疫情爆發，勞工們需要的還有面對病毒能有更多的保護。





雖然除了疫情之外，還有地區因為極端天氣而影響收成，另外還有需求飆升、貨櫃短缺以及港口負荷問題造成運輸成本飆升。《彭博社》報導指出，在疫情開始之前，招聘勞工就已經相當困難，勞工短缺會進一步增加成本，即使大流行結束，這個問題仍然不會消失。



