朱江共識「無縫接軌」 朱立倫：江啟臣是團隊重要一份子
國民黨主席當選人朱立倫及前任主席江啟臣今（27）日下午於智庫會面，會後也一同受訪，強調黨務絕不會有空窗期。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-27 16:45:27｜2021-09-27 16:55:45
江啟臣表示，依往例全代會是新任主席上任時間，但因疫情影響，今年很多事情被延期，既然黨主席選舉已經落幕，新主席可以隨時上任，如同他去年當選後2天就上任，由選監小組召集人主持就任，未來全代會再追認即可，讓黨務工作無縫接軌、順利推展才是重點。
朱立倫也強調，一定跟江啟臣無縫接軌，讓黨務非常順暢，不會產生空窗期，他也強調自己已經完全準備好了，一切尊重中常會於週三的決議。至於後續人事安排，朱立倫強調，現在不談人事問題，只會先針對交接問題討論。
至於台中市立委陳柏惟罷免案誰主導？朱立倫說，他已經完全準備好，不只刪Q罷免，接下來的公投、每一項工作，江啟臣永遠是國民黨團隊重要的一份子，尤其江是台中市立委，將擔任重要角色，「原來他現任、我前任，現在我現任、他前任」，團隊沒有分彼此，但確切交接時間仍尊重中常會週三決定，不造成黨務空窗期，這次全代會也會配合疫情，以視訊為主，交接相關問題很多彈性的解決作法。