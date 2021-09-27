北市開放KTV、電子遊藝場？柯文哲：摸石頭過河逐步開放

防疫指揮中心今（27）日宣布，考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，10月5日起將有條件開放部分娛樂場所，包含電子遊戲場所及資訊休閒場所、視聽歌唱場所，如自助式KTV、電話亭KTV，桌遊、麻將休閒館營業場所等。對此台北市長柯文哲在下午的防疫記者會上表示，隨著疫情當然會逐步開放，但許多大城市再突然開放後確診數也飆升，北市府方面的策略就是逐步解封。





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針對KTV等場所逐步開放一事，柯文哲表示，隨著疫情趨緩當然要逐步開放，但事實上看東京以及阿姆斯特丹等大城市的例子，「解封的過程中如果突然解封，那一定每一個都出事。」柯文哲表示，台北市不會重蹈別人失敗的覆轍，因此現階段的策略維持逐步解封，每個禮拜有固定三次記者會，將會視情況做調整。





副市長黃珊珊補充說明，表示中央雖然已經通知10月5日有條件解封，但現階段可能會比照去年的模式，雖然中央宣布開放，但北市仍會考量執行面的作法去做因應。黃珊珊強調，由於很多業者已經停業很久了，就連公共安全方面也是個問題，未來將會進行程序上的調整。





「重點在穩健務實、機動調整。」黃珊珊強調，北市府方面每個星期會針對疫情不同發展，來做相關的解封的考慮。如果有疫情突然發生，北市府也會即時做緊縮，讓民眾能習慣這樣的新常態。



