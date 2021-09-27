名家論壇》單厚之／不進廚房的張亞中，註定只是曇花一現

國民黨主席選舉結束了，朱立倫成為有史以來首位得票率不到5成的黨主席。這次國民黨主席選舉，深藍與淺藍高度對立、衝突，造成的撕裂跟裂痕也是空前的。其實歷次的國民黨主席選舉，都隱然有省籍或統獨光譜不同的對立，但這次因為張亞中主打兩岸議題，讓這樣的衝突成為有史以來最檯面化的一次。





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回顧過去兩次的選舉，2017年吳敦義挑戰當時的黨主席洪秀柱，共有洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、韓國瑜等6人參選，最終洪秀柱僅獲得19.20%的選票，吳敦義以52.24%的得票壓倒性獲勝，深藍與淺藍的差距極為懸殊，再多不甘也只有認了。2020年的黨主席補選，江啟臣以68.80%的得票率擊敗郝龍斌的31.20%，所以也沒有太大的後遺症。





反觀這次的選舉，朱立倫僅以45.78%：32.59%擊敗張亞中，雖然雙方得票仍有很大一段的差距，但差距已經是有史以來最小的一次。從這一點也可以理解，為什麼張亞中敗選之後，深藍同溫層會有如此激烈的反應，甚至很多人揚言要集體退黨。





雖然選前有人認為，不管朱立倫或張亞中當選，國民黨都可能有分裂的危機，但選舉結束後，顯然沒有這樣的問題。這不僅是選後國民黨內一致呼籲團結、張亞中一定程度的安撫支持者，更是因為張亞中的政治能量不足、沒有下一戰的明確目標。





在這次黨主席選舉中，張亞中毫無疑問是深藍情緒宣洩的出口，也承載著深藍族群的期待。但和同樣背負過相同期待的洪秀柱、韓國瑜相比，張亞中無論資歷、戰功、甚至包括委屈，都無法和洪、韓相提並論。張亞中雖然在短短幾天之內捲起一陣旋風，但比起過往「韓流」、「柱粉」的熱度，其實相去甚遠。





這次選舉中，韓國瑜和洪秀柱刻意置身事外、不置可否，張亞中才能取得這樣的成果，但不等於張亞中已經承接了韓粉、柱粉，擠身深藍新一代的領導人。





選民在看待任何一個政治人物，都是看過去的表現和未來的期望。被稱為「小辣椒」的洪秀柱，原本一直都是國民黨的戰將，在國民黨危難之際主動請纓參選總統，最終又慘遭「換柱」，才有了當時的「柱粉」，然後選上國民黨主席。韓國瑜2018年席捲全台的韓流，更是不在話下。但由兩人找不到新的戰場跟目標，隨著時間流逝，粉絲的熱情也逐漸退潮、凝聚力逐漸下滑。





洪秀柱、韓國瑜的戰功都是對外、對抗民進黨，而張亞中的旋風卻是對內、打自己人，理論上張亞中必須要找一個新的戰場，證實自己對抗民進黨的能力，才能更上一層樓。成功的案例就像最近被「張粉」狂洗版的市議員羅智強，雖然羅的高聲量也是在同溫層之中，但他永遠不斷標舉下一個目標，號召支持者和自己共同去完成，自己的盤才能逐漸變大。





但自視甚高的張亞中，必然沒有辦法像羅智強那樣彎得下腰、那樣有恆心。張亞中在敗選之後說，「想要的是救黨、救國、救兩岸」，顯然就是沒有任何選舉的打算，不準備接受民意的洗禮，也無法清楚擘畫出下一個戰場。





套句俗話說，張亞中就是因為「怕熱」所以「不準備進廚房」，永遠是一個只能「紙上談兵」的「理論大師」，不可能真的承載深藍支持者的期望。短短兩週捲起的旋風，註定只會是曇花一現，退潮的速度會遠超過各界的想像。











●作者：單厚之／資深媒體人





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