2021臺中樂器節十月中旬登場 歡迎樂器好手競奪獎金

「2021臺中樂器節」將於10月16、17日在后里麗寶樂園渡假區盛大登場！今年除邀請國內傑出演藝團隊，及潛力新秀帶來豐富多元演出外，更邀來奧運柔道銀牌得主楊勇緯為家鄉活動宣傳。每年備受期待的「樂器演奏比賽」即日起報名，歡迎蕯克斯風、爵士鼓和長笛好手，來臺中爭奪總額30萬元的競賽獎金。





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由臺中市政府文化局主辦的「台中樂器節」，今年邁入第16屆，副市長黃國榮今(27)日出席活動宣傳時表示，臺中市后里區有「薩克斯風故鄉」之稱，在全盛時期，每年出口全球1/3產量的薩克斯風，另也生產長笛、爵士鼓等樂器。





今年受新冠肺炎疫情影響，國內許多演出團隊受到衝擊，為了支持藝文團隊和在地產業的發展，在確保防疫安全的前提下，維持舉辦臺中樂器節，除了樂器演奏比賽外，現場也展售高品質樂器讓民眾選購，歡迎喜愛音樂的市民朋友前來共襄盛舉。





楊勇緯表示，從小就知道家鄉后里製造的樂器非常厲害，自己在國中階段也曾學過爵士鼓，深知學音樂跟運動訓練一樣，需要耐心不斷練習。這次受邀參加活動，希望大家能夠更加了解后里、了解樂器。今日活動現場，黃副市長也特別贈送一套爵士鼓給楊勇緯，鼓勵他在訓練之餘繼續學習爵士鼓。





文化局指出，今年規劃薩克斯風、爵士鼓和長笛三項樂器競賽，歡迎各界音樂好手踴躍報名參加。初賽徵件自9月27日至10月6日，決賽將於10月16日在活動主舞臺進行，並於當晚公布結果，各組優勝者將於開幕晚會登臺演出。





同時，去年活動邀請資深音樂創作人鈕大可為活動創作樂曲「臺中，我愛上了」，以輕快的曲風呈現清新宜人和歡樂的臺中氛圍，今年也將本曲納為初賽指定曲之一，希望藉由各界好手的演繹，讓更多人愛上臺中。





活動當天，也將邀請多組表演團體輪番演出，包含臺灣著名樂手黃文龍GARY、時常受邀至國內外爵士音樂節表演的Ruby Pan潘子爵，並結合在地薩克斯風樂團，精彩可期。此外，為鼓勵潛力新秀，也特別規劃「愛秀舞台」，由臺中熱情、愛樂、愛秀的在地樂團接力演出。





現場同時規劃樂器市集，展出經師傅們巧手打造、最具地方代表性的樂器，並安排樂器體驗及集章活動，10月16日開幕晚會更有摸彩活動，獎項豐富，歡迎民眾利用假期來到麗寶樂園同樂。更多活動訊息和樂器演奏比賽簡章，請上臺中市政府文化局官網(https://www.culture.taichung.gov.tw/)查詢。









