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唱塔綠班之歌惹議　高虹安為「綠畜」道歉：會更謹言慎行

▲民眾黨立委高虹安日前因唱塔綠班之歌惹議，今（27）日她為此道歉，並表示未來會更謹言慎行。(圖／高虹安辦公室提供)
▲民眾黨立委高虹安日前因唱塔綠班之歌惹議，今（27）日她為此道歉，並表示未來會更謹言慎行。(圖／高虹安辦公室提供)

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-27 17:38:39

民眾黨立委高虹安日前在節目中，與網紅朱學恒一同合唱「塔綠班之歌」，歌詞中還出現「綠畜」一詞，諷刺民進黨，引起廣大討論。在經過一段時間沈澱後，高虹安今（27）日為歌詞中提到「綠畜」道歉，她表示，身為民意代表、公眾人物，必須負責任地對於此次事件表達出我對自身的檢討和自省。

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高虹安說，先前她一直固定受邀上朱學恆晚間的直播節目，她也把這視為一種公共傳播的管道，可以用輕鬆方式探討重要議題的平台。她提到，可能因為晚上時間比較輕鬆，加上直播中聊天室功能，和網友的互動方式也相當多元，每一次直播總會有一些網友許願時間，不管是唱歌、模仿，畢竟是下班後的晚上時間，又是在輕鬆的氣氛下，所以她幾乎有求必應。

高虹安稱在9月6日那一天的直播中，如同以往，在最後要下播的前半小時，主持人和網友留言許願要我唱歌，於是我臨時收到了歌詞，在還沒有時間仔細琢磨文字的情況下，直播現場音樂下– 123就跟著唱，而這原本也只是直播中的小花絮，僅有直播中網友參與，未料兩週後（9/20）朱學恆團隊在未知會五的情況下，將該片段成一小時循環播放版本上傳至網上。

高虹安說明，有看直播回放的朋友就會知道，臨時應邀唱歌過程中我完全未挾帶任何惡意，也並未有意污辱任何特定人士。所以對於當時的她來說，就只是應邀唱了一首歌，節目過後也並未再多想。但，沒想到後來引發如此大的新聞影響、對立面網友的針鋒相對，甚至還遭來一些網路言論對她的人身攻擊。這段時間也有許多人士在不理解事情本質、以訛傳訛情況下，對她有許多誤會及攻擊。

高虹安認為，儘管這些風波都將過去，但幾經思考沈澱，身為民意代表、公眾人物，她還是必須負責任地對於此次事件表達出我對自身的檢討和自省：本次於直播中一時未察誤用歌詞中之「畜」字，造成社會不必要風波，深感抱歉。從求學到工作各人生階段，她從未使用過不雅字詞侮辱任何人，未來也將更謹言慎行。

高虹安也表示，網路上的言論千百種，其中確實有一些是毫無人性、更無邏輯，甚至口不擇言、甘冒法律風險的。發表這些意見的人，當然是各種政黨傾向皆有，他們有時候對自己聲稱支持的政黨或政治人物，造成的負分比加分還多，更不要說是對於公共議題討論空間的扼殺了。

對於此事件，高虹安盼有心人士勿再因政治因素多加渲染，而她也不會再多做回應。期盼未來對國政的針砭監督，能更聚焦在事實而非情緒，在論證而非口水。還有很多國家事務等著我們努力與推動，民眾都期待著。

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