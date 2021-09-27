唱塔綠班之歌惹議　高虹安為「綠畜」道歉：會更謹言慎行

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高虹安稱在9月6日那一天的直播中，如同以往，在最後要下播的前半小時，主持人和網友留言許願要我唱歌，於是我臨時收到了歌詞，在還沒有時間仔細琢磨文字的情況下，直播現場音樂下– 123就跟著唱，而這原本也只是直播中的小花絮，僅有直播中網友參與，未料兩週後（9/20）朱學恆團隊在未知會五的情況下，將該片段成一小時循環播放版本上傳至網上。
高虹安說明，有看直播回放的朋友就會知道，臨時應邀唱歌過程中我完全未挾帶任何惡意，也並未有意污辱任何特定人士。所以對於當時的她來說，就只是應邀唱了一首歌，節目過後也並未再多想。但，沒想到後來引發如此大的新聞影響、對立面網友的針鋒相對，甚至還遭來一些網路言論對她的人身攻擊。這段時間也有許多人士在不理解事情本質、以訛傳訛情況下，對她有許多誤會及攻擊。
高虹安認為，儘管這些風波都將過去，但幾經思考沈澱，身為民意代表、公眾人物，她還是必須負責任地對於此次事件表達出我對自身的檢討和自省：本次於直播中一時未察誤用歌詞中之「畜」字，造成社會不必要風波，深感抱歉。從求學到工作各人生階段，她從未使用過不雅字詞侮辱任何人，未來也將更謹言慎行。
高虹安也表示，網路上的言論千百種，其中確實有一些是毫無人性、更無邏輯，甚至口不擇言、甘冒法律風險的。發表這些意見的人，當然是各種政黨傾向皆有，他們有時候對自己聲稱支持的政黨或政治人物，造成的負分比加分還多，更不要說是對於公共議題討論空間的扼殺了。
對於此事件，高虹安盼有心人士勿再因政治因素多加渲染，而她也不會再多做回應。期盼未來對國政的針砭監督，能更聚焦在事實而非情緒，在論證而非口水。還有很多國家事務等著我們努力與推動，民眾都期待著。