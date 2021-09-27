林口長庚醫院實驗動物中心今揭牌　生技防疫添生力軍

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程文俊說，林口長庚醫院實驗動物中心通過「國際實驗動物管理評鑑及認證協會」(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care, International；簡稱AAALAC) 的完整認證，代表占地3000餘坪的實驗動物中心的動物管理與使用制度，能確保實驗成果的正確性及可信度。
程文俊指出，實驗動物中心設備是在108年完成，今年通過認證，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，包括病毒的試驗、研究都在這裡完成，對於疫苗的研究還有針對病毒的防禦方面也做出了很大的貢獻。
林口長庚醫院實驗動物照護及使用委員會主席徐正龍表示，中心已能將病患部份腫瘤成功移植至免疫缺陷小鼠皮下，建立人源腫瘤異種移植模型，未來將有機會以此做為藥物測試平台，在短時間內挑選精準藥物，提供臨床醫師選擇有利病人的用藥。
實驗動物中心主任曾棋南表示，在取得AAALAC、ISO 17025等認證後，將更可以開放給國內外產業界進行產品研發、產品測試、產品檢測等用途，長庚現有的臨床醫師群提供相關諮詢，進一步與臨床試驗中心合作，執行臨床試驗，讓這投資不只是為長庚服務，更可以為台灣生技的發展做出貢獻。
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