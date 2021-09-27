挺張亞中群組改挺柯？柯文哲：網路世界撲朔迷離

國民黨主席選舉在上週六（25）結束，最終由前主席朱立倫當選新任黨主席。而在投票前一直是相當火熱的候選人、孫文學校總校長張亞中並未勝選，不僅傳出有支持者揚言退黨，更有原為張亞中支持者的群組改名為「台灣的選擇、柯文哲」。對此台北市長柯文哲今（27）日下午回應，表示網路世界本來就撲朔迷離，不過「張亞中支持者一百個，裏面一定有一兩個支持柯文哲。」





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柯文哲說，網路世界本來就撲朔迷離，「尤其林瑋豐事件，民進黨黨工的先生在PTT搞反串、搞認知作戰，現階段網路世界，常常不知道這個傢伙是不是反串。」柯文哲也直言，張亞中支持者若有100個，一兩個支持柯文哲，當然會有，但要有統計分析，例如幾趴支持柯文哲？不要拿一個個案討論，不管是做醫學，做政治，都要有統計的概念。





而在國民黨主席選舉落幕後，由柯文哲兼任黨主席的民眾黨，也於當天晚上PO出黨員招募令，引發外界「接收張亞中支持者」的遐想。對此柯文哲表示，民眾黨從8月起就不斷在招募黨員，只是剛好國民黨在選黨主席，就被穿鑿附會。





記者追問民眾黨發言人楊寶楨27日上午稱，不會吸收特定政治人物粉絲，如果對原本喜歡的政黨有不同看法，都歡迎加入，這是否也是身為黨主席的柯文哲看法？對此柯文哲直言，民眾黨本來就是爭取最多人支持，「我們是一個新興政黨，我們歡迎大家來參加。」



