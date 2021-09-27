韓國啃老嚴重！近314萬成年人靠爸媽養　30至40歲最多

韓國統計廳27日發布2020年人口與住房普查報告，最新統計顯示，去年有將近314萬名成年人靠著父母生活，其中有65萬人是30、40歲的青壯年，而這個年紀應該是職場中堅戰力，卻不事生產。另外30多歲族群未婚佔比創下歷史新高，而20歲以上社會活動參與率更續創歷史新低紀錄。





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根據《韓聯社》報導，韓國統計廳27日公布《2020人口住宅總調查之人口和家庭基本項目》調查報告，截至去年11月1日為止，韓國20歲以上的成年人口當中，能自立維生的人達到1783.3萬人，佔總數42.9%，依靠配偶有419.9萬人，但是有313.9萬人仍由父母提供生活費。其餘則是靠金融投資、房地產收入以及社會福利金等方式生活。





雖說在各年齡階層當中，經濟仍依靠父母以20歲至29歲族群所佔的比率最高，為38.9%，但是在30歲至39歲族群也有7%，40歲至49歲族群則是2.2%，兩個年齡層加起來也多達65萬人，相當於每5名啃老族當中，就有1人是30歲至40歲族群。





而60歲以上的老年人當中，自己出生活費的人口達到57.7%，不靠子女撫養、也不領養老金、國家或地方政府補貼。





除了經濟問題之外，南韓不婚不生的狀況也相當受到關注，從20歲至60歲的各年齡階層來看，未婚人口比例皆有上升，其中30歲至39歲族群的未婚人口比例從1990年的6.8%持續增加，去年達到42.5%，刷下了統計以來歷史新高，其中男性比例佔50.8%，超過一半都是單身族。





此外，20歲以上成年人參與社會、經濟、政治、宗教、聯誼活動等社會活動比例自2010年的33.7%持續下降，到了2020年僅29.8%，創歷史最低紀錄。



