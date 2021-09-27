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《愛的迫降》北韓大媽不搞笑了　新片罹癌、妹妹丈夫外遇

▲金善映一改在《愛的迫降》中北韓大媽的爆笑演出，在《我的不完美家人》演出苦情大姐。（圖／高雄電影節、Netflix）
▲金善映一改在《愛的迫降》中北韓大媽的爆笑演出，在《我的不完美家人》演出苦情大姐。（圖／高雄電影節、Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-27 19:30:30

2021高雄電影節今（27日）公布「國際視窗」第二波片單，集結多部熱門日韓新片，包含《我的不完美家人》、《總編的復仇》、《東京貴族女子》、《青葉家的食光》等。其中《我的不完美家人》找來文素利、金善映、張允柱演出，金善映甩開在《愛的迫降》中北韓大媽的搞笑形象，片中罹癌成天道歉，讓女兒非常厭惡，而文素利面對老公外遇，卻獨自隱忍不吭聲，故事道出家庭陰影以及親情間的心結糾葛。 

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▲《我的不完美家人》文素利演出表面擁有完美家庭，實則撞見老公偷情的二姐。（圖／高雄電影節）
▲《我的不完美家人》文素利演出表面擁有完美家庭，實則撞見老公偷情的二姐。（圖／高雄電影節）
《我的不完美家人》由文素利、金善映、張允柱攜手演出三姐妹，片中以黑色幽默手法，戳破美好家庭的虛偽假象，揭露韓國女性委屈自我的悲哀，並不忘憐憫角色，讓她們找到出路。導演李承元更找來妻子金善映演出要角，金善映一改在《愛的迫降》中北韓大媽月淑同志的爆笑演出，在片中搖身一變成為罹癌的苦情大姐，成天抱歉掛嘴邊，女兒對她厭惡至極，受困於愁雲慘霧的家庭裡，即使罹癌也不敢告訴家人默默忍耐。文素利則演出表面成功，看似擁有成功英俊的丈夫和一對可愛的子女，實則撞見丈夫偷情，還只能獨自隱忍不堪的二姐。小妹則由南韓名模張允柱演出，已婚並為人繼母的她，卻成天耍廢毫無擔當，三姐妹因父親壽宴齊聚一堂，卻意外揭露家庭黑暗的過去。 

▲《總編的復仇》松岡茉優（左）、大泉洋攜手拯救過氣雜誌。（圖／高雄電影節）
▲《總編的復仇》松岡茉優（左）、大泉洋攜手拯救過氣雜誌。（圖／高雄電影節）
《總編的復仇》集結大泉洋、松岡茉優、佐藤浩市、木村佳乃、齋藤工、中村倫也、Lily Franky、國村隼等演員演出，片中大泉洋、松岡茉優攜手拯救銷量不佳的雜誌，眾人卻是各懷鬼胎，上演出版業界的腥風血雨及明爭暗鬥，盤旋在謊言、背叛、洩密、指控並彼此利用。 

▲《東京貴族女子》門脇麥跟高良健吾走上結婚之路。（圖／高雄電影節）
▲《東京貴族女子》門脇麥跟高良健吾（左）走上結婚之路。（圖／高雄電影節）
《東京貴族女子》由門脇麥、水原希子主演，門脇麥展現女性魅力，水原希子則精彩演繹來自鄉下，被現實壓得喘不過氣的平凡女子，既堅強又脆弱。身處平行世界的她們，在遇見高良健吾飾演的律師世家富家子，生活才有了交集。導演岨手由貴子藉此揭開東京不為人知的世襲貴族社會，娓娓道出日本新時代女性對於婚姻及階級的焦慮，重新定義了自我認同的「幸福」，是帶有文學感的《寄生上流》。 

▲《青葉家的食光》由西田美和（左二）主演，以兩代之間的關係對比出人際之間共通的微妙情感。（圖／高雄電影節）
▲《青葉家的食光》由西田尚美（左二）主演，以兩代之間的關係對比出人際之間共通的微妙情感。（圖／高雄電影節）
《青葉家的食光》由西田尚美主演，片中以兩代之間的關係對比出人際之間共通的微妙情感，如同一桌精心烹煮的美味餐點，各種人生滋味都盡嚐在心中。 

「2021高雄電影節」將於10月15日到10月31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣，今年除了部分作品實體放映，也將和國際線上平台shift72，以及曾跟墨爾本國際電影節合作的 INVR「線上虛擬展場」合作，打造線上影展以及沉浸式展演「XR無限幻境」主題單元，未來將陸續公布精彩片單，詳情可至高雄電影節官方網站、社群查詢。

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