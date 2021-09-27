店家配合數位五倍券享優惠　金管會3週內研議

我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾佳濱說，去年疫情期間，國人至藥局買口罩需求大增，為順勢讓藥局導入台灣pay，財金公司和15家金融機構有免收單手續費措施；今年華南銀行響應五倍券政策，也宣布只要店家使用台灣pay，將不向店家收取手續費。金管會是否能號召不只公股行庫，而是全部金融機構都實施，只要店家願意使用台灣pay，即免收手續費。
金管會主委黃天牧則回應，「這牽涉民間金融機構政策，我們可以去了解一下，方向會和銀行公會再討論、評估」。
鍾佳濱進一步表示，對比銀行獲利，電支手續費只是九牛一毛，估算若全國53萬小店家半年都免收手續費，銀行獲利才少新台幣13億元，相當有限；此外，北富銀之前主動祭誘因，店家若申請行動支付，去銀行開收款帳戶就有現金回饋。銀行局是否可以參考加碼，店家若向銀行申請行動支付開戶，也可以有優惠。
銀行局長莊琇媛承諾，會召開會議，預計將在10月初開會，和業者一起研議。
今天財委會並通過臨時提案，建請金管會研議振興券實施期間，可增加免用統一發票小店家申設電子支付誘因的措施，例如與銀行公會協商，在一定期間內免收小店家電支手續費，或在小店家開立電支收款銀行帳戶時提供優惠，並於3個星期內向財委會提交書面報告。（編輯：林興盟）1100927