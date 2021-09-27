中職／兄弟辦「扭蛋情人」主題日　台灣蝶王親臨主場開球

本週末10/2(六)、10/3(日)中信兄弟將於臺中洲際棒球場舉辦經典女孩主題日「扭蛋情人」，推出「白晝版」與「黑夜版」兩款不同風格主視覺，以及前導影片「白晝版視覺動畫」，六位球星化身為六種不同類型情人的撩妹影片「GACHA GACHA！扭出妳的願望」，讓女孩們心動不已！活動兩日球賽轉播，也將推出限定的出場影片與粉嫩夢幻的鏡面圖卡與動畫，無法至洲際球場的球迷朋友也可以收看轉播感受滿滿的「扭蛋情人」主題日！





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10/2(六)將邀請到破世界青少年短水道紀錄臺灣第一人，首度叩關奧運殿堂，在東京奧運游泳項目打破自己所保持的全國紀錄！效力於ISL國際游泳聯盟卡利神鷹隊，擁有倒三角完美身材的超高人氣韓系單眼皮帥哥－「台灣蝶王」王冠閎蒞臨洲際棒球場！當天「王冠閎」除了帥氣開球外～賽中也會至「Twitch中信兄弟官方頻道」擔任特別球評～並於賽前16:00到球場內商品部與大家近距離互動！10/3(日)則由「戲劇男神」邱澤降臨洲際童話世界，身手矯健的他將為中信兄弟開出好球，比賽中也會至「Twitch 中信兄弟官方頻道」擔任特別嘉賓與粉絲線上互動！





去年度「戀愛巴士」首發出行，引起廣大迴響，2021中信兄弟戀愛巴士再度發車！搭乘夢幻象巴在歡樂的氣氛下遇見你的另一半，賽後還可以與中信兄弟球星近距離互動唷！「GACHA GACHA扭蛋情人巨型扭蛋機」夢幻開扭，來到洲際童話世界，親手扭出專屬於妳的幸福吧！兩日共100顆的扭蛋，其中共有10顆「扭蛋情人球員實戰版希望球衣」，更有機會扭出專屬球員的隱藏版定情信物，滿滿的心意送到妳手裡，溫暖妳的心！更推出「心動扭蛋機」，一起扭出屬於妳／你的夢中情人吧！我們將搜集單身男女的資訊放入「心動扭蛋機」中，每一次扭動扭蛋機，都是一次命運的邂逅～





專為女孩打造的主題日，當然有2021艾樂粉會員限定福利，包含「樹洞玻璃按摩屋」、「流體畫手作體驗」與「主場勝利賽後MVP頒獎」！「樹洞玻璃按摩屋」將與「勁桑の元気按摩保養所」合作，提供艾樂粉會員們最頂級的享受，邊吹冷氣邊看球還有專業師傅邊按摩，排解壓抑已久的壓力煩惱。另有女性會員限定，賽中四到六局的「舞台應援」及賽後「瑜珈有氧」，洲際球場將變成童話世界，夢幻的燈光場景佈置與互動拍照背板讓女孩們打卡打不停，各方太太們千萬不要錯過！





扭蛋情人主題日也推出一系列主題商品強攻女孩們的荷包，以粉藍紫漸層繡球花為設計主軸的主題球衣「希望球衣」，第一波現貨預售造成熱烈搶購，第二波「希望球衣」網路預購將於10/5(二)中午12點截止。「水藍粉嫩證件帶扭蛋」與「扭蛋情人希望球衣鑰匙圈扭蛋」10/1搶先開扭，「B-SPACE」中信兄弟南港旗艦店也將同步開扭！10/2(六)-10/3(日)主題日當天也會持續讓大家扭起來～





活動兩日，內野入場球迷將可獲得每日限量3,020份「和妳的約束袋著走」共六款，隨機發送。兩日將開放「2021中信兄弟FANS CLUB會員」優先進場，14:00-14:30限定【季票會員】進場，14:30-14:40限定【季票、猛象、艾樂粉、親子象會員】進場，15:00開放全面進場，其餘時間會員可優先進場，會員本人憑【2021 FANS CLUB會員卡】進場，每會員卡最多可帶已購票四人進場，季票請以專屬通道通行。





「2021主題日集章卡」活動也將持續，於主題日當日七局結束前至「球迷服務中心」蓋章，集滿所有主題日印章將可在今年最後一檔主題日時領取特製「2021紀念球與球座組」，限一人一卡、兌換一組。另外，只要中信兄弟在主題日贏得勝利，「喫茶小舖」將於賽後送給現場球迷1,000張現金券，一起為勝利乾杯！





今日9/27(一)起開放2021洲際季票、猛象會、艾樂粉會會員購票，明日9/28(二)12:30開放親子象會員購票，18:00開放中信兄弟聯名卡（邀約制）購票，9/29(三)12:30起全面開放購票。全面開放購票時，可於「中信兄弟售票網」、「中信兄弟售票APP」及7-11 ibon機台購票。歡迎球迷朋友事先購買預售票，減少現場排隊等待時間。



