糖友、三高、痛風留意烤肉醬！營養師４招避開隱藏地雷。

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嫚嫚營養師指出，烤肉醬最廣為人知的問題就是在鈉含較高，雖未達「高鈉食物」標準，但含量並不低，鈉攝取過多不利於血壓，也可能形成動脈硬化、引發中風等，平常口味較重的民眾需留意。
比較大的問題會是在添加糖，烤肉醬普遍吃起來滋味鹹甜，最主要就是因為當中糖含量相當高，常見如砂糖、果糖、玉米糖漿、高果糖玉米糖漿，也有一些會將營養標示為「蔗糖轉化液糖」民眾比較不易辨識的名稱，但其實就是人工果糖的一種。因此，烤肉醬自然是對糖尿病、高血糖、高血脂患者不利，而果糖也是痛風常見相當重要的風險因子。
嫚嫚營養師提醒，即便中秋烤肉只有一天，又或者連續烤了好幾天也不算多，但上述這些族群都要留意，避免在中秋烤肉時毫不忌口，使得血糖等問題加重。
生活中也常見其他藏糖地雷！
另外也提醒，像是這般「不是甜食卻藏糖」的食物，日常生活中也相當常見，例如滷肉飯的肉汁就常會以砂糖、冰糖調配。而像是大腸麵線等勾芡類的食物，也有不利於血糖問題患者，也需要注意。
烤肉醬用錯，易吃進致癌物或食物中毒！
嫚嫚營養師也指出，烤肉醬另外常見的問題，就是容易使得烤物烤焦，關鍵在於烤肉和塗醬的先後順序，可多留意。營養師解釋，糖類在遇高溫時特別容易焦化、烤焦，因此含糖量高的烤肉醬塗抹在烤物上，該處自然容易燒焦。另一方面，烤肉醬的顏色本來也就比較深，不易辨識是否烤焦。若吃烤焦照吃，不僅有損美味，更容易把致癌物質吃下肚，而若沒烤焦就可能得面臨沒熟而食物中毒的窘境，不論何者都不利，因此烤肉醬在烤熟之後再適量塗抹為佳。
吃烤肉顧健康，４招避開烤肉醬地雷！
嫚嫚營養師建議，烤肉醬要吃得健康，除了先烤肉再刷醬，最簡單的方法就是是用沾醬的方式吃，較能控制量。除此之外也可以先用天然食材自行醃漬或自製烤肉醬，取代一般市售的烤肉醬，不僅美味不減，也更有利健康。
嫚嫚營養師表示，自行醃漬或自製烤肉醬很簡單，可用一般的薄鹽醬油、低鈉醬油，或是榨檸檬汁、應景的榨柚子汁等做基底，並酌量加入黑胡椒、蔥、辣椒、洋蔥、大蒜等辛香料做調配即可。
薄鹽低鈉的醬油對於健康較不會造成太大的負擔，天然的檸檬汁、柚子汁酸甜可口別有風味，和各個辛香料等天然食材一樣都具有各自的營養，特別是洋蔥和大蒜等蔥屬植物，是有不少研究發現其可抑制致癌物質產生，都是相當不錯的選擇，且製作非常簡單，民眾可以參考。