柚子助排便、排毒、防癌、低熱量，營養師：好處多平常就可以吃！

我是廣告 請繼續往下閱讀
嫚嫚營養師指出，柚子含有的營養非常豐富，當中最出色的包括了膳食纖維、維生素C、鉀離子、柚皮素等，各個都是對健康有利的養生高手。
膳食纖維：
膳食纖維最廣為人知的好處就是促進腸胃蠕動、幫助糞便成型、有利排便、排毒等。嫚嫚營養師實測，柚子一份165公克，裝在碗裡八分滿，就足足可提供2.1克的膳食纖維，已比一盤高麗菜（100g含1.1克膳食纖維）還多出不少，因此這也是為什麼不少人吃完柚子都會有排便相當順暢的體驗。
維生素Ｃ：
除此之外，柚子的維生素Ｃ含量也相當高，維生素C可促進膠原蛋白生成、抗氧化、維持身體各處健康的基本運作等，是人體不可或缺的營養素之一。嫚嫚營養師指出，一份165公克的柚子就有84毫克的維生素C，以一般成人一日建議攝取量為100毫克來看，一份柚子就可補足八分滿。說到這，也提醒像是壓力大、抽菸者是屬於體內維生素C消耗量特別大的族群，更加需要注意每充足夠的維生素C,建議可以每天攝取超過100毫克，但不超過2000 毫克。
鉀離子：
另外，柚子也含有非常豐富的鉀離子，可視為高鉀食材，一份可提供約210毫克。鉀離子可說是現代人普遍最需要的營養之一，現今社會常見口味偏重，即便自己認為口味並不重，也常有鈉攝取過量的情況，像是加工食品、速食及零食都含有鈉，鈉離子偏高，對於血壓、水腫等相當不利，鉀離子有助於平衡，呈現鈉鉀平衡的狀態，有助於身體健康。
柚皮素：
至於柚皮素，其為植化素的一種，可活化肝臟的解毒酵素，解毒酵素佳，可將體內毒素轉化成無毒性、低毒性的物質排出體外，因此對於防癌非常有幫助。且柚皮素也具抗氧化特性，可對抗自由基、修復DNA，人體的癌細胞就是出自於本身體內的細胞突變所致，因此可再度降低癌症發生的可能性。除此之外也有助調節血脂、降低壞膽固醇，有助預防心血管疾病等慢性疾病。
柚子熱量高不利控制體重？營養師：其實沒有特別高。
值得一提的是，柚子常常被提醒不宜過多，因為熱量高，吃多容易變胖，這讓不少減重者望之卻步。嫚嫚營養師對此感到好奇，實測之下發現柚子的熱量一份只有僅僅約55大卡，是屬於熱量合理的水果。當然，每位專家研究、看法各不同，民眾可參考。
吃柚留意３件事，適度攝取更健康！
好處太好，不宜過多：
不過雖然柚子營養豐富、對健康有利、好處不少、又是熱量不高的水果，但確實也不宜多吃，嫚嫚營養師指出，關鍵就在於它的好處太過卓越。如同前述所提到的，柚子是膳食纖維含量非常高的水果，對於腸道的影響相當顯著，但吃多恐怕過猶不及，使得出現腹脹、腹痛、腹瀉的情況。
部分疾病族群注意份量：
對於糖尿病、高血糖者而言，畢竟還是水果，攝取還是要酌量。而因柚子鉀含量高，腎臟病、心律不整等限鉀族群不宜。上述族群皆建議一日最多一份為佳。
用藥者注意時間及份量：
最需要注意的其中一點也包括了用藥，用藥者應注意吃柚子的時間，前後應間隔2~3小時。因為前述所提到的柚皮素雖然對人體健康，但也會對部分藥物產生交互作用。而藥物對人體的影響有部分研究認為是長時間存在於體內的，特別是慢性病藥物，只是在約1-2小時藥物效果會達到最高值，其後下降並恆定，這也是為什麼檢查時也會測量得到。因此除了注意時間之外，用藥者也應注意份量。
嫚嫚營養師建議，柚子對人體相當有利，不用等到中秋節再大嗑一番，平時就可以適度攝取，只要注意上述這些情況，便可在攝取營養、享受美味時，同時兼顧健康！