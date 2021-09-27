COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

打完新冠疫苗 5%「腋下淋巴結腫大」! 醫師建議：乳癌病人施打健側手臂

打完新冠疫苗 5%「腋下淋巴結腫大」! 醫師建議：乳癌病人施打健側手臂
打完新冠疫苗 5%「腋下淋巴結腫大」! 醫師建議：乳癌病人施打健側手臂

每日健康-每日都做得到的健康

2021-09-27 19:00:43

文／洪素卿

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園一名女性日前打完莫德納疫苗兩週後、摸到腋下有顆粒般的腫塊，就醫意外發現罹患乳癌。醫師指出，腋下淋巴結腫已知是新冠疫苗可能副作用之一，研究顯示約5％女性接種後出現此一症狀。為避免影響疾病判斷，建議乳癌病人於接種新冠疫苗時、選擇打在健康乳房那一側的手臂上！

癌症病人染易重症   更該及早打疫苗

和信治癌中心醫院血液與腫瘤內科褚乃銘主任指出，癌症病患抵抗力比較差，感染新冠病毒時，有較大機會變成重症。加上癌症治療過程中需要頻繁往返醫院。因此，不管是美國臨床腫瘤醫學會，或者是歐洲臨床腫瘤醫學會，都鼓勵癌症病人盡快施打疫苗。

避免混淆病情判斷   乳癌病人疫苗要打在「健側」手臂！

不過，先前美國梅約診所、佛羅里達分院分析該院接受乳房攝影檢查的女性發現，統計750人當中，接種疫苗兩週內的人、有5%出現淋巴結腫大。為了避免影響病情判斷，建議乳癌病人新冠疫苗要施打在健康乳房的那一側。

疫苗施打「時間」   要挑血球正常時

目前乳癌病人不管是接受抗荷爾蒙治療、化學治療，還是標靶治療，理論上都是可以安全地接受疫苗注射。但建議正在化療的病人，施打時間要選在白血球比較正常的情況下。因為若是白血球太低，病人本身有感染風險，一旦接種疫苗後發燒，將難以判斷是感染還是疫苗反應，擔心感染治療受到延誤。

打疫苗、戴口罩、勤洗手  口服化療也是選項！

雖然疫情稍緩，但對於癌症病人來說，往返醫院仍然是一大壓力！

褚乃銘醫師指出，「其實在這段時間，不管是病人或家屬都是相當的煎熬……我有很多的病人住在高雄，或台南，他們也不敢搭高鐵。都是自己或者是家人開車載過來！」

這時除了打疫苗、勤洗手、戴口罩提升自我保護力之外，他以和信醫院為例，除了提供部分病人視訊問診，該院也透過動線調整，讓準備做化學治療的病人，跟一般領藥病人分開，讓病人減少在醫院停留時間。

此外，口服化療也是一個選項。褚乃銘醫師指出，乳癌病人化學治療除了針劑之外，也有口服治療。如果要減少病人交通往返，或者是降低醫院停留時間，確實是可以考慮。其實不只是減少往返醫院，對於年紀比較大、體力比較差，或者是在過去的治療，白血球降得太低的病人等等，也可考慮口服化療。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀