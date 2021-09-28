角逐日本首相大位　高市早苗提台海危機因應方案

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日本J-CAST電子報報導，高市昨天晚間應邀在防衛副大臣中山泰秀的廣播節目與談，對於若發生中國對台動武的「台灣有事」（有緊急狀況）、或是因台海危機導致美中衝突等情況下，高市提出日本的因應方式構想。
高市表示，出於防衛海上交通路線的觀點，台灣海峽的安定對日本安保至關重要，這項政治課題終於開始在檯面上討論。
高市指出，現階段若台灣海峽或巴士海峽發生意外，日本缺乏與台灣合作因應的機制，如與台灣的加密通訊、即時共享情資的手段等。
她說，若她當上首相，將與台灣建立合作框架，包括與台灣締結海空事故防止協定、設置日台熱線，與台灣共享並互相通報侵入領空相關的航跡情報等。
高市表示，為了將風險降到最低，絕對有必要讓中國正確認知到動武的成本和風險，因此她主張日美有必要就台海危機制定聯合作戰計畫、建構包含台灣在內的多國間合作體制，以及實施共同訓練等。
此外，鑑於日前日本從阿富汗撤僑只撤出一名日本人，高市也主張，應事先與台灣方面協商如何保護日本僑民與撤出非戰鬥人員等問題。
高市說，這些措施直接影響到釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）和日本南西諸島（九州島南方到台灣東北方）的防衛。
高市日前曾與總統蔡英文透過視訊會談，背景懸掛著中華民國與日本兩面國旗，對台友善；她也表態支持台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100927