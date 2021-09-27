白天嗆邱國正「鴨霸」晚上道歉了！陳柏惟：三方認知不同

基進黨立委陳柏惟今（27）日上午在立法院外交國防委員會質詢國防部長邱國正時，雙方因為陳柏惟使用台語質詢，而在言詞上有數度交鋒。陳柏惟除了質疑邱國正明明聽得懂台語卻裝不懂，甚至批評他「很鴨霸」；邱國正則稱「用同樣的溝通工具會比較方便」，自己只是好心勸陳柏惟。對此陳柏惟晚間在臉書上PO文致歉，表示是國防部、立法院以及自己三方認知不同。





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陳柏惟表示，今天本該是歷史上被記錄的一天，會期展開、台灣史上第一次立法院有通譯，他也做了很多功課來面對開學質詢，國防部長與他將會被記錄下來，本應是光榮的事蹟，民眾們也可以看到不同政黨的召委也慎重其事地宣布使用這項服務。





陳柏惟強調，去年上任後，立法院幾次發生母語溝通不良事件，因此提案通過讓立法院使用通譯服務，讓大家在國會可以自由的使用自己的母語，自己也把這件事情當作政績宣傳，公部門由上而下可以讓質詢內容讓更多人知道；我從不逼迫別人講台語，也不曾在對方聽不懂的情況說台語，更沒有考驗國防部長的聽說能力，「我只是卑微的希望我能使用台語進行質詢。」





而之所以會發生與邱國正之間的衝突，陳柏惟說，自己的團隊檢討了這次的事件，原因在「國防部」與「立法院」與「自己」的認知不同，一方面立法院覺得準備好了，當作是喜事在宣布；另一方面國防部認為我是突襲，選擇用對抗的方式反對；而自己是真的開心的登記使用通譯，也直接進入對談，我們從頭到尾無意將此事做政治操作，會在會後將質詢內容書面給國防部完成工作。





陳柏惟直言，自己不會執著在這個事件上，也無意用此事做議題，「我也用中文質詢了國防部三個會期，但我覺得有必要跟各位澄清，避免產生誤會。」陳柏惟說，後續會跟立法院與國防部溝通，或許等立法院認為大家都準備好了後，才能夠自由的使用母語。「再次抱歉，造成大家不必要的誤會。」



