完善大旗美休閒運動設施 陳其邁：打造最吸引人運動公園
高雄市長陳其邁今(27)日率市府團隊視察美濃運動中心基地，陳其邁表示，美濃是高雄東九區的核心，對運動設施的需求非常高，市府定會打造一座最好的運動中心。運發局也強調，美濃運動中心媒合美濃國中校園空間及現有運動設施，重新整體規劃並整建各項運動設施及再造景觀，預計明年8月以後陸續完成整建，以照顧大旗美地區市民朋友的健康與休閒運動需求。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-27 19:52:06
今天的視察行程陳其邁聽取基地整體規劃簡報，也特別走訪各項運動設施空間，當地議員、校長、區長及里長皆前往關心。
陳其邁表示，建造運動中心是自己的競選政見之一，市府現已規劃13座運動中心，其中美濃運動中心，特別選中大家熟悉的美濃國中體育館暨周邊腹地，加上東門國小周邊的設施，未來規劃有體適能中心、韻律教室、綜合球場、風雨籃球場、羽球場、游泳池等多元設施，並將建築、空間、設備及動線都一併納入考量，讓美濃運動中心成為一座最吸引人的運動公園，提供大旗美地區的市民朋友無論天晴或颳風下雨，皆能運動、活動筋骨、休閒娛樂的最佳場域。
高市府表示，市府藉由建造美濃國中運動中心提供各項親近便利的運動設施、並將整體規劃做好，讓高齡長輩能達到增進健康、維護生活品質的目標，也讓美濃擁有一個大家來美濃就不想離開，就想搬來美濃住的運動中心。