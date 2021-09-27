高雄女舉槍自戕身亡　住處現場留有遺書

今（27）日下午4點20分左右，高雄三民二分局接獲119轉報三民區天祥一路某巷內有人創傷昏迷，疑為舉槍自轟身亡，家人聽到巨大聲響就見22歲的林姓女子倒在血泊中，經送醫仍不至身亡，警方指出死者，在現場留有2封遺書，詳細原因及槍枝來源將待進一步釐清。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-27 19:46:16
因傳出有人舉槍擊發兩槍自轟身亡，三民二分局偵查隊隊長黃國書及鼎金所長柯政男，隨即率線上警力到場，發現民宅2樓房間內林姓女子昏迷倒臥在床上的血泊中，而身旁還發現有1枝改造手槍、子彈13顆、2顆彈殻，傷者立即由救護車送往榮總醫院急救，警方隨即在現場拉起封鎖線，並鑑識採證。
經醫院急救，林姓女子在下午5點許仍不幸不治宣告死亡，警方指出，林姓死者在現場留有2封遺書，初步瞭解疑似可能為投資失利及感情因素而輕生，詳細原因及槍枝來源將待進一步釐清，案並將報請檢察官會同法醫相驗。
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