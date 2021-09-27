打造雙語人才！中山大學雙語教育區域資源中心揭牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部全國首座雙語教育區域資源中心揭牌儀式，是由教育部政務次長劉孟奇與中山大學校長鄭英耀共同主持，文藻外語大學校長陳美華、教育部高教司司長朱俊彰、教育部技職司教育副參事廖高賢、美國在台協會(AIT)文化新聞組組長蘇戴娜、高雄分處處長禹道瑞、學術交流基金會執行長那原道等人與會。
中山大學校長鄭英耀表示，教育部部長潘文忠於今(110)年3月，在中山大學，由教育部與美國在台協所舉辦的「台美教育倡議—雙語教育研討會」中，宣布在中山大學設立雙語教育培訓基地，歷經數月籌備，全國首座雙語教育區域資源中心今(27)日起正式運作，由中山大學與文藻外語大學攜手合作，分別協助區域內一般大學與技職大學提升英語授課水準。
教育部政務次長劉孟奇致詞指出，此次區域資源中心選定由獲得重點培育學校的國立中山大學與獲得重點培育學院的文藻外語大學共同合作，推動「南區高教EMI區域資源中心計畫及優華語資源中心計畫」，以區域攜手的方式，提供區域內學校或教師EMI教學協助與訓練，並進行華語師資訓練，整體提升雙語教學品質與環境，達到資源共享與普及提升的效益。
教育部政務次長劉孟奇並由中山大學校長鄭英耀陪同，參觀全國首座雙語教育區域資源中心的各項軟硬體設施，留下深刻印象。