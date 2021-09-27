感謝國軍守護高雄 陳其邁允諾八軍團若任何需要儘管開口
陸軍第八軍團指揮部結束漢光演訓任務，高雄市長陳其邁今(27)日赴泰山營區，慰問感謝國軍弟兄保衛國家、堅守崗位的辛勞，陳其邁表示，這段時間，不管是在抗旱、救災、疫情，甚至是桃源搜救，在高雄有困難之際，都能見到國軍的身影，共同守護家園安全，有國軍在便感到安心。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-27 20:22:02
同時，陳其邁也瞭解部隊裡COVID-19疫苗接種的狀況進度，關心軍中官兵們的身體健康，陳其邁也允諾，八軍團若在高雄轄區有任何需要協助，或與軍中相關之事，請指揮官不要客氣、儘管開口，市府定當相助，他也向大家說聲辛苦了，「高雄有你們真好」，期與國軍同心協力、並肩作戰，讓城市更美好。
陳其邁強調，軍方一方面保家衛國，也同為這塊土地服務，大到國家小到社區，扮演社會最安定堅實的力量，手忙腳亂時第一時間就會想到國軍，總在災害來時，提供最直接有效的助力，特別表達最誠摯的謝意。
陳其邁除致贈慰勞款代表市民表達最誠摯的謝意，同時也期許與國軍並肩守護高雄，同心齊力讓城市美好。八軍團中將指揮官傅正誠也回贈軍方野戰帽，及繪印陳其邁勘災木製雷雕紀念品。