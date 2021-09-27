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《俗女2》復合歪樓變結合　謝盈萱孕婦床戲超噴飯

▲謝盈萱求復合失敗。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲謝盈萱求復合失敗。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-27 20:49:49

《俗女養成記2》第八集上演陳嘉玲（謝盈萱飾）挽回蔡永森（藍葦華飾）的追愛之旅，平均收視達3.97，第8周蟬聯周日全時段收視冠軍，最高收視4.92的劇情落在「森玲CP」同床的橋段，謝盈萱搞笑演出孕婦求歡的戲碼，和藍葦華分手後「連結」，還對孩子的爸說謝謝，而藍葦華辦事後拉著床單，一臉「怨夫」表情，讓觀眾看了噴飯。

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▲謝盈萱（右）、藍葦華在《俗女養成記2》上演非典型父母。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲謝盈萱（右）、藍葦華在《俗女養成記2》上演非典型父母。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
劇中陳嘉玲和蔡永森兩人分手後，一同前往醫院做產檢，與陳爸、陳媽吃飯聚會，蔡永森載陳嘉玲回家時，兩人上演一段真心話對白，透露為了共同的孩子，兩人依舊會是朋友，蔡永森一句「妳有需要的地方儘管說，我一定會幫忙」，讓陳嘉玲索性揪他同床「幫忙」。而突如其來的搬家公司，搬走了象徵陳嘉玲自主自由的「L型沙發」，讓蔡永森知道原來陳嘉玲已經決定賣掉房子，搬離這個曾經是兩個人的家，似乎暗示復合露出一絲曙光。

▲藍葦華（左起）在《俗女養成記2》融入于子育、謝盈萱、陳竹昇家庭聚會。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲藍葦華（左起）在《俗女養成記2》融入于子育、謝盈萱、陳竹昇家庭聚會。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
另外，蔡永森在公司前狠心拒絕陳嘉玲復合的橋段，也讓許多觀眾難忘，藍葦華認為蔡永森的行為是因被傷了男性自尊，付出都沒有被對方看見。導演嚴藝文表示，編劇在設定這場戲是以40歲成年人的心境去寫，對於愛情已經少了年輕時低聲下氣去「求」的心態，她說：「有人說長大就是悲傷的時候，你會把它轉成靜音模式。」也因此劇情安排陳嘉玲背對蔡永森離去之後，才開始邊走邊痛哭。


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