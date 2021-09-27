太魯閣事件報告塗塗改改 王婉諭諷「交通布」看不見全貌
2021年4月2日，台鐵408次太魯閣號，上午7時16分從樹林開往台東，約9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道前50公尺處出軌，車輛擦撞隧道壁，多節車廂傾斜、人員受困，最終造成49人死亡和247人輕重傷，成為台鐵史上死傷最多的事故。今（27日）立委王婉諭針對太魯閣號邊坡護欄不符合規定一事質詢交通部，發現300頁的報告中，與各部會公文往返的發文字號、回文字號等都被塗改蓋掉。她怒批交通部是「交通布」。
新頭殼newtalk
2021-09-27 21:23:54
王婉諭在臉書上發文指出，太魯閣號撞上從邊坡滑落的工程車後出軌，導致重大傷亡。邊坡的護欄，引發相當大的討論。事故已過去半年，在交通部公布的調查報告中，他們卻發現同樣一個邊坡護欄，在工程圖上其實早就規定要確實設置安全防護措施，且在事發前，已數次被查核有缺失。然而，當時查核所指出的「安全護欄設置高度與規格不符規定」及「工作場所邊緣未設置符合規定之護欄」這兩個問題，卻在交通部同意下，備查結案。這使得導致悲劇發生的原因之一。
王婉諭表示，事件爆發後，交通部才在 7 月發表的調查報告中坦承「事發地僅有三角旗警示，未有足夠強度的護欄」，她批交通部「不僅打臉自己先前的備查結果，更顯示了交通部在這起事件中，所鑄下的重大疏忽。」但她在向交通部索取資料時發現，交通部回給他們 300 多頁的資料中，在事故發生前，各部會公文往返的發文字號、回文字號等，竟然都被蓋掉了。
對此，王婉諭認為堂堂一個立法院，向行政部門索資的資料，居然被塗改過。如果連基本資訊都不能得到，他們要如何知道查核結果為何？交通部最終有無同意？同意了什麼？台鐵又改善了什麼？她質疑交通部這種刻意的舉動，「難道是故意讓人無法勾連起整個問題的全貌，難道這就是執政黨面對太魯閣事件的態度嗎？」
最後她向交通部喊話，盡快給她們全部的原版資料就好。不要再塗塗改改，讓人覺得又是一面掩蓋事實的「交通布」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼