任容萱洩好心情祕訣　Selina天天為她插花

任容萱、張睿家、石知田、邱偲琹今（27）日出席新劇《如果花知道》發布會，任容萱劇中飾演花店老闆娘，拍戲後開始請姊姊Selina幫忙在家裡每一天都插朵花，這樣自己心情會好很多。而她自己喜歡的是繡球花，花語是「希望」，因為繡球花是很多小花緊密的靠在一起，就像是家人、朋友緊密的靠在一起，對未來就會充滿希望。
記者羅凌筠/台北報導
2021-09-27 20:23:10｜2021-09-27 20:26:47
張睿家說任容萱就跟劇中人物設定一樣是個仙女，而且神祕又知性，他會努力讓任容萱斷捨離矜持的一面，任容萱笑說：「那是因為我們剛開拍還不熟。」她在劇中跟張睿家有肢體拉扯的戲分，那天拍完發現自己竟然被抓到瘀青，讓她笑說張睿家真的力氣很大。石知田也笑說因為張睿家最近勤練健身，所以才會不自覺的用力過猛，對此張睿家說因為劇中有洗澡跟衣服會突然不見的畫面，所以最近有空就會努力健身，就怕到時候拍戲忙起來沒空練，所以只能先練起來放。 石知田補充說昨天在主場景拍攝，因為是搭景所以沒有冷氣，現在只有大電風扇，但因為天氣實在太熱，電風扇只是把熱氣灌進來，讓整個場景猶如旋風式大烤箱，大家都是衣服乾了又濕，弄乾了再拍，因為昨天拍得有點久，讓石知田意外看到原本很「矜」的任容萱意外活潑，直呼：「好酷。」