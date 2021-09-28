韓國狗肉文化難根除　文在寅要求研議禁食

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金富謙則回應，將透過提高寵物登記率、促進飼養於室外的犬隻絕育、加強監管動物保護中心、實施民營保護中心登記制度等，改善動物保護管理體系。
韓國政府預計在30日提出寵物棄養管理體系改善方案，其中可能包括文在寅今天要求的禁食狗肉方案。
這並非韓國首次就食用狗肉行為採取管制行動，近年最大動作措施當屬2018年時任城南市長李在明，對韓國最大狗肉流通地「牡丹市場」的整頓工作，李在明當時大動作關閉牡丹市場的非法屠宰設施，引導業者轉換販賣品項。
可惜的是，根據京畿日報報導，牡丹市場內目前至少仍有21家業者在販賣狗肉，一公斤售價約2萬韓元（約新台幣470元），在販賣補身湯（狗肉湯）的店家也能買到。
韓國食用狗肉的文化由來久遠，狗肉被視為滋補養身的食材，在夏季特別受歡迎，但在國際觀感不佳，是否應禁止食用狗肉的議題在1988年韓國首次主辦奧運及2018年舉辦平昌冬奧時，都曾引發爭論。法國女演員碧姬芭杜（Brigitte Bardot）甚至在1994年致函時任韓國總統金泳三，直言吃狗肉是種「野蠻的行為」，要求韓國政府有所作為。
時至今日，韓國議員提出的相關法案仍躺在國會停滯不前，非法犬隻屠宰場也因處於灰色地帶而無法可管。由於犬隻屠宰場無明確條文規範，通常僅能依動物保護法開罰；現行常見屠宰方式包括電擊及絞殺等，違反動物保護法中禁止以殘忍方式殺害、在動物面前殺害同類等行為，可處3年以下有期徒刑或3000萬韓元以下罰金。
根據韓國畜產法，狗被歸類為「家畜」，但在畜產品衛生管理法中卻未列入可屠宰、流通的家畜類，犬隻飼育場因此不受相關法令規範。而在食品衛生法中，雖然可流通販賣或加工、料理等畜產食品並不包括狗肉，但卻沒有條文明確禁止「食用狗肉」，也讓當局實際上難以取締補身湯店家等相關業者。
部分意見要求明確區分「寵物犬」及「食用犬」，以利食用狗肉在食品衛生上的管理，但問題在於寵物犬與實用犬界線模糊，現今破獲非法屠宰場中也經常發現遭遺棄的寵物犬、流浪犬。
贊成禁食狗肉的韓國民眾也顯著增加，根據動物福祉問題研究所1日公布的調查報告，全國2000名20到69歲受訪者中，高達78%認為應禁止以食用目的屠宰或販賣貓狗。
實際上，韓國近年狗肉流通數量已較過去大幅減少，從每年1000萬隻降至150萬隻，可能是養狗的民眾增加，對動物權益意識興起所致。根據農林畜產食品部統計，飼養寵物的韓國家庭在2020年達到638萬戶，全國約1500萬人在家裡都有寵物陪伴，大約飼養602萬隻狗。（編輯：韋樞）1100927