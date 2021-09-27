繼中國後申請加入CPTPP 謝長廷曝日媒反應：台贏這一點
台灣政府在22日以「台澎金馬個別關稅領域」之稱，正式遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），駐日代表謝長廷今（27）日指出，只要有一會員國在程序上持異議，台灣要加入也是困難重重，若從日本媒體反應看，一般認為「台灣比中國更符合CPTPP要求高標準的自由貿易條件」，因此他認為，若只阻止台灣加入，至少道理上是講不通。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-27 21:01:28
謝長廷表示，日前台灣申請加入CPTPP，中國外交發言人趙立堅稱「強烈反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織」，從目前中國還不是會員就如此嚴厲的反應來看，要是中國比台灣更早入會，那可以預見一定以會員身分杯葛，台灣就不可能參加了，所以台灣因此迅速申請入會算是正確的。
謝長廷說，依目前的規則程序，只要有一會員國在程序上持異議，台灣要加入也是困難重重，因為若中國要策動一個會員國扮演這個角色並不困難，反而中國也在一起，有一個對照組可以比較。
謝長廷從日本媒體反應上觀察上，一般認為台灣比中國更符合CPTPP 要求高標準的自由貿易條件，只阻止台灣至少道理上講不通。
但謝長廷也提到，加入CPTPP會對一些行業帶來衝擊，因此做好配套是政府的責任，但為台灣經濟競爭力的考量，大家團結爭取成功加入，應該是台灣長遠的利益，而非特定政黨的考量。